Enis Bešlagić: Kako možeš biti sretan sa 300KM, a tvoji predsjednici voze najskuplja auta

Bh. glumac Enis Bešlagić na Samitu mladih, projektu USAID-a u BiH razgovarao je pred oko 200 učesnika.

U sklopu Articon panela koji je vodila Zana Marjanović sa mladima su razgovorali neki od najpoznatijih filmskih umjetnika iz regiona, kao što su: Nikola Đuričko, Enis Bešlagić, Slavko Sobin, Visar Vishka i Aida Begić.

“Ja sam trebao da idem u Mostar iz Zagreba i mene pita gazda BMW-a Tomić koji je sletio iz Minhena i kaže ‘ja hoću dole da radim jednu autokuću u Sarajevu, ali me interesuje hoće li biti rata kod vas?’. Ja kažem kakvog ba rata? Kaže ovi vaši stalno dole nešto zakuhavaju, da ja sad zaposlim deset ljudi, da dovedem BMW, da sutra budu demonstracije, da mi to neko zapali, mislim šta sad? Ja sad idem na Večernjakov pečat pa ako budem imao priliku baš ću ih to pitati i reći ću im to nešto. Ja sam dole došao i naravno da su svi oni političari i oni se tako cijene i poštuju. Auuu, kako si, što si smršao… I ja sam tu bio jedan od njihovih zajebanata. To je sve making of, zanimljivije od nekih holivudskih filmova. Da vidiš kako se snima rat, kako se oni druže, kako se oni uvažavaju i poštuju, gospodine članu Predsjedništva, kako ste vi, kako si putovao, jeste li stali na janjetinu? Onda sam ja shvatio da sam u kategoriji glumaca ovih naših bosanskohercegovačkih, a kad si bh. glumac to ti je Amerika. Ovdje da uspiješ, da te poštuju u Grudama, Bijeljini, Zvorniku, Banjaluci, Tešnju, Sarajevu, e to moraš, ne znam koliko jezika moraš znati”, kazao je Bešlagić između ostalog, piše Tuzlanski.ba

“Da je meni neko nešto prijetio, naružio me, da mi je u Hercegovini rekao šta ćeš ti balijo ovdje… Ne, nisam to doživljavao. Ako se desi to može biti incident. Ne treba se bojati razbijati svoje predrasude. Ja sam ih počeo razbijati kad sam dobio poziv da snimam Ivkovu slavu. To je bila izdaja. Od tada kreću moji problemi. Ne idu moji problemi od govora. To se akumuliralo. Kad upoznaš ove kretene iz Srbije ti shvatiš da tamo ima pravo dobrih ljudi. I oni meni razbijaju predrasude. A ovi ti odavde kažu ti ideš četnicima, snimaš Ivokovu slavu od toliko naših bajrama. Baš Ivokovu slavi i ti još…”. kazao je Bešlagić.

“Sad ja dolazim tamo u Beograd, mene niko ne zna. Sjede sad već pokojni glumci Dragan Nikolić, pa je bio Bata Živojinović, ja u njih gledam ko tele u šarena vrata. Tu su mi De Niro i Pacino, ma jest me briga za njih, meni su oni u mom shvatanju De Niro i Pacino. Kad sam u garderobi bio sa Vojom Brajevićem i Draganom Nikolićem, za mene su oni bili jako popularni iz serije Prle i Tihi iz Otpisanih. Ja ih gledam u gaćama i ja s njima. Oni kažu kolega, šta ima u Sarajevu’. Čuj kolega, meni je to bilo… Sad je njima došao živi primjerak muslimana iz Sarajeva. Ne oni što su dolazili iz rata, nego došao živ frajer bio dole, pravi Bosanac. Sad smo počeli zezancije, i shvatiš kako je humor najbolji način da se sve prevaziđe”, kazao je Bešlagić

“Shvatim da ne mogu da živim drugačije kako sam naučen i kako mi je unutarnje čulo. Možete dijeliti ljude na dobre i loše, to sam naučio svoju djecu. Prijaetlji se dijele na oni koji su uz tebe i oni koji nisu uz tebe. To je jedna od najljepših stvari. Onda sam ponukan tom idejom napravio taj govor jer sam 12 godina potrošio s tim. Ti političari nas doživljavaju kao klauna, bar mene u BiH. Političari nikome nisu naučili pljeskati osim sebi”, naveo je on.

“Onda sam shvatio da u svim tim igrama ispašta običan narod. U jednom sam trenutku rekao ma jest me više briga i za taj narod. Govoreći narodu kako možeš biti sretan sa 300 maraka kad tvoji predsjednici voze najskuplja auta, kad njihova djeca studiraju u Beču, Londonu, u Grazu, u Americi, a tebe oni ovdje ostavljaju da se ti glođeš i glođeš i glođeš, da nigdje ne odeš, da si Srbin, da si Bošnjo, da si Hrvat, a oni će biti svi multikulturalni, a ti ćeš ispasti konj. Znam da je u BiH normalno da ljudi navijau za Hrvatsku, Srbiju… Ali to ne znači da će ovome sutra razbiti glavu. Evropa prema nama treba promijeniti sliku”, naveo je Belagić.