Elvin Kadrić Kadra žestoko odbrusio Karleuši, a onda je Marija tražila da ga izbace iz takmičenja! (VIDEO)

U subotu na OBN televiziji od 20h imat ćemo priliku pogledati novu emisiju Zvezda Granda koja nam donosi nova uzbuđenja.

Ovaj put zvijezda večeri bit će Elvin Kadrić Kadra iz Sarajeva koji je žestoko odbrusio Jeleni Karleuši.

Naime, Jelena mu je rekla da pjevao kao neki nadrndani vampi na šta joj je on odgovorio da je tako i ona izgledala na svom nastupu u Makarskoj.

Poslije ovih riječi Marija je tražila da se Kadra izbaci iz takmičenja.

“Ovakve diskusije se neće voditi ni sa kim od nas. Ne zanima me da li si to ti ili je neko drugi jer je to nekultura i nepoštovanje”, vikala je Marija.

Kadra je i prije par godina dok se takmičio u ZMBT posvađao sa žirijem a onda je ispao iako je imao veliki broj glasova.

Autor: e-turneja.com