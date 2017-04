ELVEDINA FASCINIRALA BOSANCA: Prva pjesma je bila FANTAZIJA da drugu nisi ni trebala pjevati! (VIDEO)

U trećem duelu su se predstavile devojke! Ajla Muminović protiv Elvedine Šehić! Ajla je za svoju prvu pesmu odabrala “Imendan”, Slađe Allegro, dok je Elvedina odabrala pesmu NIne Badrić, “Dodiri od stakla”!

Dok je žiri glasao tokom prvog pevanja, nastavljamo takmičenje, pa je tako Ajla za brzu pesmu odabrala Vanju Mijatović, “Košta me”, dok je Elvedina odabrala “Soba 23”, koju je prepevala Nataša Bekvalac. Po završetku pevanja, ove dve lepotice dobile su izjednačeno po pet glasova, zato ih obe slušamo u baražu, a do tada preslušavamo ovaj nastup:

Autor: E-turneja.com