Eksplozija u Londonu: Najmanje 30 povrijeđenih

U sjevernom dijelu Londona, u Stamford Hillu dogodila se eksplozija u kojoj je povrijeđeno najmanje 30 osoba.

Kako javljaju engleski mediji, eksplozija se dogodila u Stamford Hillu gdje se okupilo na stotine ljudi kako bi obilježili jevrejski praznik Lag Baomer.

Uslijed eksplozije povrede u vidu opekotina zadobilo je oko 10 osoba, dok je 20 njih povrijeđeno prilikom bijega.

Nekoliko svjedoka tvrdi kako je do eksplozije došlo nakon što su mobilni telefoni bačeni u vatru koja je zapaljena u okviru ceremonije obilježavanja praznika Lag Baomer.

Neki su čak rekli da je rabin, vođa jevrejskog pokreta “Chassidic”, bavio telefon u vatru s ciljem ukazivanja na štetnost pametnih telefona.

Policija je saopštila da nema naznaka da se radi o kriminalnom djelu i da nema životno ugroženih.

Earlier this evening we provided a mega response team to a major incident as a result of a fire explosion, alongside @Ldn_Ambulance @LAS_HART & @lfbhackney, Multiple patients were treated. pic.twitter.com/I7q0GQ14Z8

— Hatzola (@Hatzola) May 2, 2018