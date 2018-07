Edina ispričala kako je ubila svoju bebu: “Umotala sam sina u deku i otišla do rijeke”

Edina Kastrati (18), osumnjičena za ubistvo svog četveromjesečnog sina, priznala je policiji i tužilaštvu krivično djelo i ispričala detalje kako je počinila zločin.

“Nisam više sa suprugom mogla živjeti na ovaj način, stalno me maltertirao, zbog čega sam odlučila ovo uraditi. Prethodno je drugo naše osamnaestomjesečno dijete bilo kod nevjenčanog supruga i njegove rodbine. To mi je sinulo odjednom, dok je sin spavao. Umotala sam sina u deku i otišla do rijeke. Tu sam ga bacila u valove rijeke i, kada sam vidjela da nizvodno pluta, okrenula sam se i vratila”, kazala je ona u tužilaštvu, izražavajući kajanje i žaljenje zbog svega što je uradila, piše “Dan”.

Zamjenik državnog tužioca u Bijelom Polju Hasan Lukač odredio je jučer zadržavanje od 72 sata Edini Kastrati zbog sumnje da je 29. juna u plavsku rijeku bacila muško dijete od četiri mjeseca.

“Obaviješteni smo od Odjeljenja sigurnosti Plav da je 29. juna osumnjičena Edina Kastrati svoje muško dijete, staro četiri mjeseca, bacila u plavsku rijeku. Tom prilikom zatraženo je da preuzmem radnje i mjere sa Odjeljenjem sigurnosti Plav. Policija je izašla na lice mjesta, pretražila teren oko plavske rijeke i do sada dijete nije pronađeno. Naložio sam da osumnjičenu privedu, nakon čega sam je saslušao. Ona je u cijelosti priznala krivično djelo teško ubistvo – ubistvo djeteta”, izjavio je Lukač.

Podsjećamo, ovo je treće ubistvo djeteta od početka godine. Sredinom maja u Baru je uhapšena Mirjana Škrijelj (29) zbog sumnje da je ubila svoju šestomjesečnu bebu u porodičnoj kući u Sutomoru. Tijelo je pronašao otac u krevetiću. Beba je bila zamotana u mušemu i nije davala znakove života. Istraga je pokazala da je beba zadavljena mušemom.

Škrijelj je pred istražiteljima priznala krivično djelo i njoj je određen pritvor. Dva mjeseca ranije u Podgorici su uhapšeni državljanin BiH Nermin Šišić (27) i njegova partnerica Jelena Jovović (34) zbog ubistva petomjesečne bebe. Sin Jelene Jovović primljen je 4. februara u Dječiju bolnicu u Podgorici bez znakova života.

Ljekari su uspjeli da ga reanimiraju, ali je već sutradan podlegao teškim povredama. Protiv Šišića i Jovović podignuta je optužnica i ona je na razmatranju u Višem sudu. Šišića terete za teško ubistvo, dok je Jovović optužena za teško ubistvo u saizvršilaštvu. Njima je zaprijećena maksimalna kazna od po 40 godina zatvora.

