Eaglesi osvojili prvi “Super Bowl” u historiji kluba

Prvi put u historiji pobjednik Super Bowla postala je ekipa Philadelphia Eaglesa koja je u najvećoj utakmici američkog sporta u Mineapolisu pobijedila prošlogodišnje prvake New England Patriotse rezultatom 41:33.

Bila je to jedna od najboljih i najefikasnijih Super Bowl utakmica svih vremena i rekordna po broju osvojenih jardi ukupno. Ne samo to, to je utakmica s najviše osvojenih jardi u historiji play-offa, pišu “Vijesti.ba”

Nick Foles, quarterback Philadelphije proglašen je MVP-om Super Bowla, a MVP cijele sezone Tom Brady nije uspio doći do šestog naslova iako je ušao u historiju kao prvi s 500 jardi dodavanja u finalnoj utakmici NFL lige.

”St. Nick”, kako Folesu tepaju navijači Eaglesa, odveo je svoju ekipu do naslova sa 373 osvojene jarde, ali najvažnije uz tri bačena ”touchdowna” i jedan uhvaćeni! A Foles je u tim upao tek u decembru nakon ozljede startnog quarterbacka Carsona Wentza, dotad glavnog kandidata za nagradu MVP-a.

Dvoboj Eaglesa i Patriotsa ponudio je ofanzivnu eksploziju s obje strane, kombinovano su ekipe osvojile ukupno 1156 jarda (Eaglesi 538, Patriotsi 618) što je, kao što smo spomenuli, apsolutni rekord u historiji NFL-a.

Ipak, možda ključnu akciju izveli su odmrambeni igrači. Naime, kod vodstva Eaglesa 38-33 nešto više od dvije minute prije kraja Brandon Graham je uspio izbiti loptu iz ruku Toma Bradyja, a loptu je pokupio Derek Barnett i osigurao novi posjed Eaglesima.

U svom posljednjem posjedu Eaglesi su “field goalom” Jakea Elliotta sa 46 jarda poveli sa 41-33 i doveli Patriotse praktički u nemoguću situaciju, morali su za 1:09 minuta prijeći čitav teren bez ijednog “time-outa”, postići polaganje i zatim uspješno izvesti pretvaranje za dva poena kako bi izborili produžetak. Došli su do polovice terena, a zatim je Brady u posljednjoj sekundi uputio ”Hail Mary” dodavanje prema posljednjem polju Eaglesa koje je umalo uhvatio Rob Gronkowski. Ipak, lopta je udarila o tlo i slavlje Eaglesa moglo je početi.