Džumhur nakon teške borbe izborio plasman u treće kolo Roland Garrosa

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur odmjerio je u drugom kolu Roland Garrosa snage s Radu Albotom, moldavskim teniserom te se nakon teške igre plasirao u treće kolo ovoga takmičenja.

On je savladao Rumuna Albota a 3:2 u setovima (6:3; 6:3; 5:7; 1:6; 7:5). Džumhur je prvi set riješio u svoju korist rezultatom 6:3 za 43 minute igre. Naš najbolji teniser do prvog breaka na meču stigao je u drugom gemu. Zadržao je prednost do petog gema, a onda je Moldavac uzvratio. Već u narednom gemu Džumhur je vratio prednost breaka i zadržao je do kraja seta. Imao je Džumhur tri vezane set lopte, iskoristio je treću i poveo s 1:0 u meču.

Naš teniser bolje je otvorio i drugi set, a već u trećem gemu došao je do trećeg breaka na meču. Albot je već u narednom došao do dvije break lopte, iskoristio je drugu i izjednačio na 2:2. U sedmom gemu drugog seta Džumhur je napravio novi break i došao do vodstva rezultatom 4:3. Uspio je naš teniser potvrditi break u narednom gemu i povesti s 5:3. Džumhur je do novog breaka došao u narednom gemu i za 39 minuta igre riješio je drugi set u svoju korist rezultatom 6:3.

Džumhur je katastrofalno otvorio treći set, što je Moldavac znao iskoristiti. Albot je napravio tri vezana breaka i došao do vodstva rezultatom 5:0, a imao je i servis da riješi treći set u svoju korist. Džumhur je potom zaigrao mnogo bolje, vratio je dva breaka, osvojio svoja dva servis gema i došao do 4:5 u trećem setu.

Naš teniser novi break je napravio u desetom gemu i potpuno se vratio u meč. U 11. gemu trećeg seta novi break, a ovaj put napravio ga je Moldavac i došao do još jedne prilike da servira za povratak u meč. Novu priliku Albot nije propustio, riješio je treći set u svoju korist rezultatom 7:5 i smanjio rezultat u meču na 2:1.

Nastavio je Albot u boljem ritmu i u četvrtom setu. Moldavac je napravio break u trećem, a potom i u petom gemu i tako je došao do vodstva rezultatom 4:1. Potvrdio je Albot break i došao do vodstva rezultatom 5:1 u četvrtom setu. Potom je Albot napravio novi break i izjednačio rezultat u meču na 2:2. Četvrti set Albot je riješio u svoju korist rezultatom 6:1.

U petom, odlučujućem setu vodila se velika borba za plasman u treće kolo Roland Garrosa, a pobjedu je na kraju odnio bh. teniser rezultatom 7:5.

Pobjednik ovoga duela u 1/16 finala igrat će protiv boljeg iz duela Lajović – Zverev.

