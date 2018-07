Džumhur: “Imao sam veliku šansu, težak je poraz”

Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur poražen je u drugom kolu Wimbledona od Latvijca Ernestsa Gulbisa sa 3:2.

U izjavi za “Sport Klub” naš teniser je dao komentar na jučerašnji meč, gdje je naglasio kako je ovaj poraz bio težak.

“Uspio sam da se smirim. Imao sam veliku šansu, težak je poraz. Osjećao sam da bi ovo mogao biti Grand Slam gdje mogu dalje od trećeg kola. Mislima sam previše bio okrenut prema trećem kolu. Nažalost nisam iskoristio šansu danas”, rekao je Džumhur, pa nastavio:

“Ono što sam trebao da uradim do 6:2 i 3:0 uradio sam. Solidno sam servirao. Došlo je do gema sa dosta razmjena, gdje on zna čuvati lopticu. Ali kad stvari krenu nizbrdo teško ih je zaustaviti. Pravio sam duple greške, nekoliko gemova sam loše servirao, Gulbis je dobro reternirao i tu se okrenulo sve.”

Džumhur je prokomentarisao i svađu sa navijačem koji je provocirao.

“Navijati je normalna stvar. Ali način na koji navijaš mora biti fair-play, a ne iritanto i provocirajuće. Taj čovjek me počeo provocirati i nije prestajao. Sudija je štitio više njega nego mene i dopuštao mu da radi to što je i radio”, rekao je Džumhur.

Autor: sportklub.rs