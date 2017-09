Džeko nastavio u istom ritmu, Roma lako do pobjede

Roma je bila sigurna na Olimpicu u susretu šestog kola italijanske Serije A protiv Udinesea (3:1).

Roma je stigla do četvrte pobjede u prvenstvu, pošto je pred svojim navijačima ostvarila rutinsku pobjedu nad gostima iz Udina. Opet je važna karika u timu Rimljana bio naš Edin Džeko, koji je postigao pogodak za 1:0, a potom asistirao El Shaarawyju za 2:0.

El Shaarawy je do kraja poluvremena povisio na 3:0, a nevjerovatno da je taj rezultat ostao aktivan do samog finiša, kada je došlo i do malo uzbuđenja.

Dosuđen je penal za Romu u 88. minuti, ali neprecizan s 11 metara bio je Diego Perrotti.

Utješni pogodak za goste postigao je Larsen u 90. minuti. Džeko je igrao do 70. minute, dok je Riad Bajić u istoj minuti ušao u redovima gostiju.

Autor: SportSport.ba