Džeko: Jedan igrač ne može dobiti Grčku, moramo svi dati maksimum

Nogometna reprezentacija BiH u nedjelju u Atini gostuje selekciji Grčke u jednom od najbitnijih susreta kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji.

Reprezentativci BiH svjesni su važnosti te utakmice, a selektora Mehmeda Baždarevića može radovati forma većine bh. nogometaša koji pružaju dobre igre u svojim klubovima, a ističe se kapiten reprezentacije Edin Džeko koji u italijanskoj Romi redovno postiže golove.

Džeko je svjestan da su Grčki nogometaši upoznati o njegovim kvalitetima, ali naglašava da pojedinac ne može donijeti prevagu u ovakvim utakmicama, već će konačni rezultat ovisiti o raspoloženju svih igrača na terenu.

– Jedan igrač sigurno ne može dobiti utakmicu. Morat ćemo biti mnogo bolji nego u Belgiji, a konačan rezultat će ovisiti o svim igračima na terenu koji će morati dati svoj maksimum za pozitivan rezultat protiv Grčke – izjavio je Džeko.

Napadač ”Vučice” dobro poznaje ekipu Grčke, a s nekim reprezentativcima te zemlje je igrao ili igra još.

– Igrao sam s Torosidisom, s Manolasom igram još, ali on je povrijeđen i neće igrati. Igao sam protiv nekolicine njhovih igrača, generalno znam da je to dobra ekipa, ali mislim da nisu bolji od nas. U svakom slučaju to moramo pokazati na terenu – istaknuo je Džeko.

Dodao je da je najveća snaga Grčke njihov kolektiv i dobra igra u odbrani, ali da selekcija BiH zna kako treba igrati protiv njih, što je pokazala u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2014. u Brazilu.

Autor: Fena