Dvostruko slavlje za Eurosport na dodjeli TV SPORTS AWARDS 2016

Eurosport je na TV Sports Awards 2016 (televizijska nagrada za područje sporta) proglašen za najbolju sportsku televiziju (Best Sports Broadcaster) te mu je dodijeljena nagrada Best TV Football Rights Deal (za najbolji ugovor o pravima na prijenos nogometa), što potvrđuje da je struka prepoznala nastavak transformacije Eurosporta i usmjerenost na vrhun­ski program s ekskluzivnim i lokaliziranim sadržajima.

TV Sports Awards svake godine odaje priznanje za izvrsnost najboljim sportskim medijima, a svečanoj dodjeli prisustvuju predstavnici najistaknutijih organizacija i lideri iz sportsko-medijske industrije.

Peter Hutton, glavni izvršni direktor Eurosporta je izjavio: „Velika je privilegija drugu godinu zaredom dobiti nagradu Best Sports Broadcaster. Ona pokazuje koliko gledatelji i sportska industrija cijene promjene koje se događaju u Eu­rosportu te našu predanost da osiguravamo vrhunski sadržaj i budemo lokalno relevantni za navijače. Priznanje za prava na prijenos Bundeslige u Njemačkoj sjajan je primjer kako našu filozofiju provodimo u djelo, jer smo navijačima omogućili praćenje njima nezamjenjivog sadržaja.“

„Iza nas je godina inovacija – prva smo sportska platforma na tržištu s pripadajućom aplikacijom za virtualnu stvarnost (VR app), obogatili smo naše kratke forme sa sadržajem koji je obarao rekorde poput videa Povjerenika za nogom­et Erica Cantonae. Spremamo još mnogo novosti, postali smo Dom Olimpijskih igara, a za navijače ćemo nastaviti osiguravati vrhunski sportski sadržaj koji ih uistinu zanima.”

Nagrade su obilježile godinu rasta za Eurosport, koji sada okuplja 229 milijona pretplatnika u 93 zemlje. Revitaliziran identitet brenda koji poziva navijače da “zapale svoju strast”, pomogao je da se Eurosport približi publici više nego ikada.

Bundesliga

The Best Football TV Rights Deal, nagrada je za ugovor Eu­rosporta i DFL-a iz juna 2016., kojim su po prvi put u Njemačkoj osigurana ekskluzivna prava za prijenos Bun­deslige na Eurosportovim platformama. Četverogodišnji ugo­vor osigurava ekskluzivni prijenos 40 utakmica po sezoni počevši od 2017/2018.

Eurosport je prošle godine osvojio nagradu The Best TV Rights Deal, pošto je Discovery Communications osigurao ekskluzivna prava za prijenos OI u Europi od 2018.

Dom Grand Slam tenisa

U augustu 2016. Eurosport je ojačao svoj status Doma Grand Slam tenisa, dogovorom za prijenos Wimbledona u 16 novih zemalja. Eurosport će tako od 2107. u 25 europ­skih zemalja prenositi sva četiri Grand Slam turnira: Australi­an Open, Roland-Garros, Wimbledon i US Open. Ovo je značajno proširenje prava, obzirom da Eurosport do 2014. nije imao prava za prijenos Wimbledona.

Povezivanje s velikanima sporta

Prošle je sedmice Eurosport objavio da Tina Maze, dvostruka olimpijska pobjednica, postaje zaštitno lice za zim­sku sezonu i prijenos zimskih OI. Maze će biti glavna stručna komentatorica, a cijeli tim čine trostruki osvajač zlatne medalje, biatlonac Michael Greis i legenda skijaških skokova Adam Malysz.

Tu je i nova serija s Lindsey Vonn, najuspješnijom spustašicom svih vremena, koja će navijačima omogućiti ekskluzivan pristup legendarnoj skijašici kao nikada do sad. Serija Chasing History (“Lov na historiju”) s emitiranjem počinje u februaru 2017. i pratit će Lindsey Vonn dok pokušava ostvariti svoj san i srušiti rekord u broju pobjeda u utrkama svjetskog kupa. Ujedno, ova serija predstavlja jedan od ključnih dijelova u pripremama Eurosporta za prijenos zimskih Olimpijskih igara u Pjongčangu 2018.

Ljetos je Eurosport srušio svoj rekord na digitalnim medijima i društvenim mrežama. Eric Cantona je za vrijeme Eura 2016 bio “Povjerenik za nogomet” (The Commissioner of Football) na Eurosportu. Šest kratkih epizoda pogledalo je više od 30 miliona ljudi, a četvrta epizoda, s „Kraljem Ericom“ koji se kandidirao za izbornika Engleske, imala je 17.2 miliona pregleda.

Dom biciklizma

Eurosport je i Dom biciklizma, jer prenosi sve tri Grand Tour utrke. Inovacije su bile integralni dio Eurosportovih prijenosa u 2016., poput prvog 360° VR filma snimljenog za vrijeme biciklističke utrke. Eurosport je uključio milione fanova na društvenim mrežama koristeći VR (virtualna stvarnost) video materijale u pojašnjavanju kompleksnosti biciklizma.