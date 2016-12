Dvije žene se posvađale pa se sudarale autima (VIDEO)

Dvije žene napravile su totalni haos na parkingu ispred trgovačkog centra u Los Angelesu i priredile prolaznicima scenu iz akcijskih filmova.

Sve je navodno počelo kada je jedna od njih optužila drugu da joj je presjekla put.

– Mislila sam da mi govori da stanemo na parkingu da razmijenimo podatke o osiguranju, ali me ona bacila na pod i počela cipelariti. Vikala je: “Presjekla si mi put“, a ja sam joj govorila da mi je žao, ali da nisam. Ležala sam na podu i nisam vjerovala da se to stvarno događa. Da me odrasla žena tuče – rekla je za NBC Yaya Shabazz, žena u bijeloj Toyoti RAV4.



Parking Lot Argument Turns into a Game of… by FunTVChannel

Nakon toga, druga žena je izvadila čekić i počela udarati po njenom automobilu. Shabazz je tada sjela u svoj automobil i počelo je demoliranje.

– Nisam htjela nikoga povrijediti, samo sam htjela pobjeći s tog parkinga – pokušala je objasniti zašto se nekoliko puta zabila u BMW X3 koji je vozila druga žena. Na kraju se zabila i u hidrant.

Iz policije su kasnije rekli da su saznali da se njih dvije poznaju od ranije, ali da još uvijek pokušavaju otkriti što je zaista bio razlog ovog neobičnog incidenta.

Autor: Faktor.ba