Dvije osobe uhapšene, nekolicina boraca ispred Parlamenta FBiH

Nakon današnjih protesta demobilisanih boraca u Sarajevu četiri policajca su povrijeđena, a dvije osobe uhapšene. Sve ekipe Hitne pomoći trenutno se nalaze na terenu.

Borci se ponovo opkupljau ispred zgrade Parlamenta Federacije BIH. Tamo ih je tek nekolicina, većina njih se razišla.

Ranije su se uz pratnju policije borci nakratko okupili na raskrsnici na Skenderiji nedaleko od zgrade Predsjedništva BiH gdje su pokušavali blokirati glavnu saobraćajnicu.

Glavna saobraćajnica je odblokirana, a situacija se smiruje.

U ranijem incidentu je povrijeđeno nekoliko osoba, a policija je upotrijebila suzavac protiv grupe učesnika protesta.

Mujo Porobić, bivši borac 105. motorizovane brigade, i dalje leži na mostu Čobanija nakon što su ga danas pretukli specijalci tokom protesta. Kako nezvanično saznajuemo, Porobić je invalid.

Reporter Vijesti.ba sa lica mjesta javlja kako okupljeni građani sa nevjericom gledaju ovog demobilisanog borca, koji leži na betonu, ogrnut zastavom, ispod koje neprekidno zavija sirena.

Okupljeni građani inicirali su da ga prebace u Hitnu pomoć, no on je odbio bilo kakvu vrstu pomoći, poručivši onima koji su ga pretukli da se on u ratu nije borio protiv njih, već da je bio na njihovoj strani. Iako ekipa Hitne pomoći insistira da zbrine Porobića, od odbija pomoć, zahtijevajući da po njega dođe kćerka, koja je medicinski radnik.

“Ja više mjesta u ovoj državi nemam. Ovoj bandi svaka kap moje krvi haram bila. Ova banda unišava čitavi društvo, a mi samo trpimo i trpimo”, kazao je Porobić.

Most Čobanija više ne osiguravaju pripadnici specijalne policije. Oni su se uputili ka zgradi Federalnog parlamenta.

Sarajlija Alija Mujadžić bio je svjedok nemilih scena tokom sukoba boraca i policije.

“Jedan demobilisani borac udario je na policajca i razbio mu štit. Kad mu je razbio štit, ovi su postali 100 agresivni. Onda dobijaju novu naredbu da izbace cuke. Kada su ih izbacili, bio je haos. Ne zna se ko koga bije. Kada su vidjeli da ovi imaju u rukama kišobrane i zastave, počeli su im to otimati i bacati u Miljacku. Bacili su toga dosta. Desetine boraca ležali su na ulici, krvavi”, ispričao je, između ostalog, Mujadžić za Vijesti.ba.

Policija je uspostavila kontrolu nad situacijom koja vlada u centru Sarajeva tokom protesta demobilisanih boraca.