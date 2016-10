Duraković: Imamo dokaze o nepravilnostima izbora u Srebrenici, podnosimo tužbu

Kandidat za načelnika Srebrenice Ćamil Duraković održao je press-konferenciju za medije nakon što je CIK objavio rezultate izbora po kojima je u utrci za načelnika Srebrenice pobijedio kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić.

Duraković je naveo da će pokušati zakonski osporiti rezultate izbora u Srebrenici, te da ima dokaza o nepravilnostima koji se se desili tokom održavanja lokalnih izbora u ovom gradu 2. oktobra, zbog čega će podnijeti tužbu.

Narušeni odnosi

On se osvrnuo i na odluku CIK-a da ne uračuna 2.000 glasova koji su stigli poštom te je kazao da će tražiti ponovno brojanje.

– Nažalost, 2.000 glasačkih listića CIK nije uvažio i ti glasovi su šteta onim ljudima koji ostvaruju svoje pravo da biraju. Insistiraćemo na brojanju tih glasova i kompletnih biračkih mjesta u Srebrenici jer tu postoji niz nepravilnosti koje smo mi i naši posmatrači primjetili – kazao je Duraković.

Duraković je naglasio kako su narušeni odnosi u Srebrenici te da izražava svoje nezadovoljstvo. On je istako da neće govoriti o pravnim stvarima već da će se time baviti advokati koji su usvojeni.

Duraković je naveo kako još uvijek ne priznaje poraz.

– Kada Grujičić dobije certifikat CIK-a da je načelnik tada je vrijeme priznati poraz. Što se mene tiče, ja sam htio istaći da zbog stanja u Srebrenici i policijskog upada u prostorije nama predstavlja grubo kršenje zakona – naveo je Duraković.

On je dalje naveo da je na dan izbora u Srebrenicu ušlo više od 2.000 ljudi iz Srbije da glasa, te da većina njih nije imala ni validne dokumente BiH, odnosno državljanstvo.

– Mi smo sačekali da CIK kao meritorno tijelo odradi svoje, nismo se htjeli miješati kada je narušen izborni proces time što su policajci koje je poslao Dodik ušli u prostore gdje je bio izborni materijal – naveo je Duraković, dodajući da je to grubo kršenje izbornog procesa.

– I na to se želimo žaliti, jer imamo pravo na to. Ukoliko CIK odbije naše žalbe mi ćemo se obratiti Apelacionom sudu BiH – kaže Duraković.

Neko mora odgovarati

On je naveo da će se postupkom ponovnog brojanja dokazati šta se događalao u Srebrenici.

– Neki ljudi su glasali za nekoliko drugih ljudi – istakao je on.

Duraković smatra da je neko ciljano kreirao upad policijskih snaga u Srebrenicu.

– Policiju je poslao Dodik koji je to i sam kazao, a on to ne može uraditi. Napravljeno je stanje da smo mi u ratom zahvaćenoj zemlji i mi se žalimo na to stanje. Neko mora odgovarati za nastalu situaciju – zaključio je Duraković.

Autor: Avaz.ba