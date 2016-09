“Dubina dva” Ognjena Glavovica najbolji dokumentarac Balkana i regije

Od 5000 pristiglih dokumentarnih ostvarenja odabrano ih je 238 iz 57 drzava sto su se natjecali na petnaestom izdanju, nedavnog Dokufesta-medjunarodnog filmskog festivala dokumentarnih i kratkometraznih djela u Prizrenu. Posebnih 107 dokumetaraca je nagradjeno u svih sest programa sto su sacinjavali manifestaciju.

Ziri sastavljen od poznatih i priznatih eksperata i reditelja Erica Haynesa, Mareka Septimusa i Marie Bonsanti je za najkvalitetnije ostvarenje Natjecanja balkanskih filmova, odabrao djelo srpskog reditelja Ognjena Glavonica “Dubina dva”, ucesnika ovogodisnjeg Berlinalea ciji je sadrzaj posvecen masovnim grobnicama u Srbiji, odnosno Batajnici gdje se nalaze posmrtni ostaci kosovskih Albanaca, prevezeni za trajanja NATO bombardovanja 1999 godine. Mladi beogradski cineast koji je bio 16 godisnjak 2001 kada je saznao o prvoj masovnoj grobnici u Batajnici, objasnio je zasto je sadrzaju posvetio svoj prvi dugometrazni dokumentarac:

-Studirajuci, pronasao sam nekolicinu tekstova o grobnici a dojmio me clanak o vozacu hladnjace, koja je prevozila tijela sa Kosova u Srbiju.Odlucio sam mu posvetiti ostvarenje.

Nadareni reditelj je i poslije prijasnjih dokumentaraca koji su dozivjeli veliki uspjeh i dobili medjunarodna priznanja poput “Zivan pravi pank festival” i prici o omnibusu “Oktobar” postigao i materijalne podrske od Rotterdama do SFF-a ali ne i od Filmskog centra Srbije sto ga navodno, nije zacudilo! Nije izgubio nadahnuce pa se uputio u obilaske masovnih grobnica izmedju Batajnice do Kladova, u kojima se nalaze ubijeni Albanci. Dogodilo se da u podrucju isplivaju njihovi posmrtni ostaci, prevezeni da bi se sakrili.

-Koncept filma su prolazni prostori i svjedocenja osoba sto su ucestvovale u poduhvatu, posto nema nikakvih oznaka da su tu ukopana ljudska bica-istakao je Glavonic.

U Batjnici, nadomak srpskom glavnom gradu nalazi se oko 700 ubijenih Kosovara medju kojima su djeca, starije osobe, zene…

Danas se zna kako su pored Batajnice masovne grobnice i u Petrovom Selu, Perucacu i Rudnici gdje su tajno ukopane albanske zrtve, zbog sakrivanja zlocina prije povlacenja srpske vojske sa Kosova i poslije NATO bombi.

“Specijalno priznanje natjecnja za najbolji balkanski film otislo je u ruke Nebojse Slijepcevica za “Something about life” a Tonci Gacini je proglasen najkvalitetnijim balkanskim cineastom zahvaljujuci filmu “Tourism”, isto kao i Mathieu Jouffre za dokumentarac “Rum of resistance”

Ziri programa za “Najbolji medjunarodni dokumentarni dugometrazni film” : Carlos Ramos, Jetmir Idris, Luke Moody, Nick Pinkerton, Rachael Grablje stavio je u prvi plan Andrésa Duquea i njegovo ostvarenje “Oleg and his arre artist” dok je Specijalnu nagradu iste kategorije dobio “Footbal” Sergioa Oksmana.

Isti ziri je “Najboljim kratkometraznim dokumentarnim filmom” proglasio “Impression of war” autora Camilloa Restepoa a reditelju Randu Maroufiu je urucio Specijalno priznanje radi nadahnutog ostvarenja “The Park”.

“Homelandu” Abbasa Fahdela, ziri u sastavu : James Longeley, Kerem Mustafa Yuksel, Uto Sten Muller, dodijelio je priznaje programa posvecenog Ljudskim pravima dok je Mehridad Oskouei dobio Specijalnu nagradu ove selekcije. Film se nametnuo zahvaljujuci posebnoj temi prezivljavanja i zatvorskih iskustava, zena u Iranu.

Najkvalitenijim ekoloskim ostvarenjem je proglasen “When two worlds collide” Heidia Brandenbourga i Matthewa Orzela.

Bosanka iz Nizozemske Ena Serdijarevic, sto je ucestvovala u “Petnaestorici reditelja” 69 Filmskog Festivala u Cannesu s ostvarenjem “Import” posvecenom pogrdnom imageu useljenika u ovu europsku kraljevinu, proglasena je najboljom rediteljicom programa za Najuspjesniji kratki film. Isti ziri : Anri Sala, Barbara Oric- Szczyputa i Christopher Tildman je Specijalno priznanje programa dodijelio Evgeniju Gostereru za “Frankfurter St. 99A”.

Dritëro Mehmetaj je pobjednik selekcije “Drzavno natjecanje” za dokumentarac “Performance”. Specijalna nagrada je dodiljena filmu Dardana Zhegrova i Samuela Weningera “I kissed zou kiss on our girlfriend’s cheek, it was still wet”.

Publika je dodijelila svoje priznaje ostvarenju Tinoa Glimmanna i Jana Goloba ciji je naziv “Batusha’s House”.Nagradu “Prokredit banke” dobio je dokumentarac “Eko vide” Loyalty Boletinija, Indrite Losi i Agona Veselaja.

Autor: Dzana Mujadzic / Vijesti-x.com