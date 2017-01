Državljanin BiH zbog GPS-a udario u kuću i blokirao put u Austriji

U posljednjih nekoliko dana na austrijskim putevima zabilježeno je nekoliko nezgoda u kojima su glavni akteri bili vozači koji su slijepo pratili uputstva sistema za navigaciju.

Tako je u nedjelju vozač privatnog automobila, prateći GPS, završio na skijaškoj stazi u Krimlu.

Narednog dana desila se nova nezgoda, a u glavnoj ulozi bio je 29-godišnji vozač šlepera iz BiH, piše “salzburg24.at”.

On je pratio uputstva sistema za navigaciju tražeći benzinsku pumpu. U ponedjeljak ujutro, oko 9 sati, put ga je doveo do oštre krivine u Sent Mihaelu, koju šleper nije mogao da savlada.

U pokušaju da se “iščupa” državljanin BiH je vozio naprijed-nazad, oštetio fasadu obližnje kuće i potom se zaglavio, blokiravši cestu. Puna tri i po sata put je bio blokiran, prije nego je u 12.30 specijalno vozilo pomjerilo šleper i oslobodilo put.

Autor: Radiosarajevo.ba