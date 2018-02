Državljanin BiH osumnjičen za ubistvo i pljačku u Njemačkoj, otkrio ga DNK

Nakon 12 godina od pljačke i ubistva njenog muža, udovica (63) iz Njemačke prvi put se našla oči u oči sa dvojicom osumnjičenih.

Kako prenose njemački mediji, jedan od njih je državljanin BiH.

“Bila sam ispred kuće, a iza sebe sam čula korake. Sljedeće čega se sjećam jeste da me jedan od njih gurnuo u kuću i oborio na pod. Držao me za vrat i na lošem njemačkom ponavljao: ‘Pogledaš li me, mrtva si. Počneš li vrištati – mrtva si. Alarmiraš li komšije – mrtva si!”, kazala je potresena udovica, pišu njemački mediji, prenosi Avaz.

Nakon toga čula je tri pucnja. Dok je njen muž izlazio iz saune ugledao ga je drugi napadač i upucao ga.

“Prisilili su me da otvorim kućni sef, uzeli su nakit i sat u vrednosti u 600.000 eura. Potom su me odveli u podrum i tu ostavili”, kazala je pred sudom.

Sud smatra da je jedan od počinitelja iz Njemačke, tačnije iz grada Linen, dok je drugi iz Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni se nisu htjeli izjasniti o zločinu, ali sud je na osnovu DNK tragova utvrdio da se radi o njima.

Osumnjičeni iz Linena je 2016. godine optužen za pokušaj ubistva, i trenutno služi zatvorsku kaznu, dok je državljanin BiH uhapšen pri ulasku u Njemačku