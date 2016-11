Društvene mreže: Grci se izvinjavaju zbog sinoćnjih provokacija: Svuda ima idiota

U okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će biti odigrano u Rusiji 2018. godine sinoć, je u porilično neprijateljskoj navijačkoj atmosferi, odigran susret Grčka – Bosna i Hercegovina.

Domaći navijači na stadionu “Geogios Karaiskakis” su još i prije utakmice počeli sa provokacijama, a u pojedinim trenucima pokušali su i napraviti veći incident na tribinama sa bh. navijačima što su, brzom reakcijom, spriječili redari.

Svi ti incidenti preneseni su i na teren, te smo imali priliku vidjeti čak 12 žutih i dva crvena kartona tokom sinoćnje utakmice, a isključen je i kapiten naše reprezentacije, Edin Džeko, tokom jednog duela pred kraj susreta.

Utakmica je najzad završena rezultatom 1:1 i podjelom bodova, nakon što su Grci uspjeli doći do izjednačenja u 95. minuti, iako su bh. nogometaši tokom cijele utakmice bili nadmoćni na terenu.

No, sve to ne bi bilo ništa drugačije od onog što smo već i ranije viđali na gostovanjima naše reprezentacije na terenima diljem Europe, da tokom cijele utakmice, na nekoliko mjesta na tribinama, domaći navijači nisu istakli transparente četničkog pokreta. Tako je recimo iza gola Asmira Begovića sve vrijeme stajao transparent “Nož, žica, Srebrenica”, što je zaista poražavajuće bilo gledati u Atini, ako znamo da je Grčka kolijevka civilizacije i demokratije.

Ipak, da je to eksces samo pojedinaca u redovima cijele nacije potvrdili su svi drugi ljubitelji nogometa u Grčkoj, koji su odmah nakon utakmice žalili za ovim potezima svojih sunarodnjaka, te smo vrlo brzo mogli vidjeti poruke izvinjenja na društvenim mrežama. Sigurno je da su izvinjenja, koja možete pogledati u nastavku, potez za svaku pohvalu i krajnji znak da se napokon jednom mora stati ukraj nacionalističkim ispadima na sportskim terenima.

@ZmajeviFanZona It is disgusting. Not all Greek people are like those few fascists who did that. I feel sorry for them…

— The World Is One (@Theworldis1) 13. studenoga 2016.