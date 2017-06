Dres kod: Kako je 20-godišnjak nasamario šefove

Joey Barge, radnik u pozivnom centru iz Buckinghamshirea, na posao je otišao u šorcu, no nije naišao na odobravanje svojih šefova te su ga poslali kući

Živa ne termometru se penje do 30 stepeni celizijusa, a najavljeno je i povećanje temperature. Ako morate biti na poslu, bit će vrlo teško odabrati prikladnu odjeću u skladu s poslovnim kodeksom odijevanja.

Temperature u Velikoj Britaniji ovih dana premašuju 30 stepeni celzijusa. Izrevoltirani Joey na putu do kuće smislio je savršeni odgovor. Naime, na posao se vratio u haljinici.

Dvadesetogodišnjak je na Twitteru objavio fotografiju odjevne kombinacije koju je smislio u znak protesta protiv seksističkog dres koda.

– Poslali su me kući da se presvučem u prikladnu odjeću, ali su mi rekli da žene smiju nositi haljine, pa eto me!, napisao je na Twitteru ispod fotografije.

If women can wear skirts/dresses at work can I wear smart shorts like so? pic.twitter.com/UD0AQ6ZCbP

— joey (@jBarge_) 19. lipnja 2017.