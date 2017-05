Drama u Tuzli: Autom se zaletio u pljačkaša koji mu je prijetio pištoljem i spriječio pljačku benzinske pumpe

Konobar iz Tuzle Š. M. sinoć se sat i po iza ponoći automobilom zaletio na jednog od naoružanih pljačkaša benzinske pumpe Belamionix u tuzlanskom naselju Plane i spriječio pljačku.

Dramatičan, filmski događaj, počeo je oko 01.30 sati kada je Š. M. (identitet poznat redakciji) svratio na benzinsku pumpu Belamionix želeći da kupi cigarete.

-Stalno tu sipam gorivo, upoznao sam i momke koji tu rade, pa sam i sinoć svratio da kupim cigarete. Međutim, šokiralo me kad sam vidio dvojicu maskiranih naoružanih ljudi kako preskaču ogradu i kreću u benzinsku pumpu. Odmah mi je postalo jasno da sam se našao u sred pljačke, priča Š. M.

Kaže da ga pljačkaši u prvih mah nisu primijetili, da je uzeo telefon i pokušao da nazove policiju.

–Jedan pljačkaš je utrčao unutra, a drugi me je ipak primijetio i pritrčao prijeteći pištoljem. Naredio mi je da bacim telefon, što sam i učinio. I dalje sam sjedio u automobilu, a on se mašući pištolje počeo unazad vraćati u unutrašnjost benzinske pumpe gdje je drugi pljačkaš držao na nišanu dvojicu radnika, priča Š. M.

Uslijedio je neočekivani razvoj događaja.

-Ne znam ni sam šta se i kako desilo, ne mogu to objasniti, je li to strah, adrenalin, hrabrost ili nešto sasvim drugo, ali jednostavno sam pritisnuo papučicu gasa i punom brzinom se zaletio u pljačkaša i frižidere benzinske pumpe. Nastao je haos i njih je to iznenadilo, pa su pobjegli. Čak nisu uspjeli uzeti ni novac, priča Š. M. za Bportal.ba.

Ubrzo je na mjesto događaja stigla policija. Š. M. je tokom davanje izjave u policiji saznao da je lakše povrijedio jednog pljačkaša, te da su ih ukupno trojica uhapšena – dvojica koje je vidio, i treći koji ih je čekao u automobilu koji je bio nešto dalje od benzinske.

Dvojica radnika benzinske pumpe, kao i sam Š. M. prošli su bez povreda.

Iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona je potvrđeno da je sinoć spriječe pokušaj pljačke benzinske pumpe. Zbog istrage koja traje nisu željeli davati više informacija.

