Drama u Hrvatskom saboru: Pernara iznijeli iz sabornice (VIDEO)

Zastupnika u Hrvatskom saboru Ivana Pernara (Abeceda demokracije) iz sabornice je iznijelo osiguranje za vrijeme rasprave o prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva da se ne odobri skidanje imuniteta Mostovcima Boži Petrovu i Miri Bulju, koje je za klevetu tužio Tomislav Karamarko, bivši predsjednik HDZ-a.

Predsjedavajući Sabora Željko Reiner već je ranije upozorio Pernara da ne jede jabuku u sabornici, a kulminiralo je kad mu je zastupnik Abecede demokracije dobacivao iz klupe dok je za govornicom bio Ivan Vilibor Sinčić (Živi zid), javila je Hina.

“Niti s jednim drugim predsjedavajućim nema problema, samo Reiner. On stalno upada u riječ. Imate tri minute i on vam tri puta upadne u riječ. Problem je u Reineru, on ne bi trebao voditi sjednice Sabora, pogotovo ne ovako. Ovo će postat svakodnevno, što mislite da ću prestati govoriti o HDZ-ovom kriminalu?”, ispred sabornice novinarima je rekao Pernar.

Dodao je kako se u Saboru priča o Bulju i Petrovu, umjesto da DORH procesuira Karamarka.

“To je jedna shizofrena situacija, Most proziva HDZ za kriminal, članovi HDZ-a ih tuže. Ili je Most klevetao, a HDZ nema veze s kriminalom. Ili je HDZ umočen u kriminal”, kazao je Pernar.

Autor: Fena