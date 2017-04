Drama na nebu: Mladom Nijemcu stalo srce u avionu, vraćali ga u život 50 puta

Sebastijan, njegova supruga Sevi i djeca (14-godišnji posinak i tromjesečna beba) prošlog petka su se sa odmora iz Turske vraćali kući u Njemačku. Sebastijanu je u avionu pozlilo. Stalo mu je srce i izgubio je svijest. Njegov posinak je odmah započeo masažu srca, jer je nedavno išao na kurs iz reanimacije i na taj način spasio ocu život. U međuvremenu i stjuardesa je donijela defibrilator, pomoću kojeg su ga u avionu čak tri puta oživljavali, piše Blic.



Prinudno slijetanje

Zbog toga je avion prinudno sletio u Beograd i Hitna pomoć ga je brzo prevezla u Urgentni centar Kliničkog centra Srbija.

U bolnicu je stigao svjestan, sa poteškoćama u disanju i ekstremno uznemiren, zbog čega su ga ljekari odmah uspavali i priključili na aparat za vještačko disanje.

Dr Milena Srdić Lehocki, kardiolog Urgentnog centra, koja je cijelu noć provela pored njegovog kreveta, prepričala je novinarima šta se sve događalo toga dana i noći, ali i koliko je bila uplašena za njegov život, jer lijekove koje mu je davali nisu uopšte delovali.

– Tim ljekara, koji su radili u prvoj smeni, u početku su posumnjali da nije reč o upali moždanih ovojnica, s obzirom na to da je bio jako uzmeniren. Zato je nakratko bio prebačen i na Kliniku za infektivne bolesti, ali je tamo isključeno da se radi o nekom infektivnom oboljenju. U Urgentni centar je stigao oko 13 sati i radili smo mu svu moguću dijagnostiku, ali je tek oko pola šest prvi put registrovan ozbiljan poremećaj srčanog ritma. EKG koji je rađen kada je stigao u bolnicu bio je potpuno uredan i nevjerovatno je da se tek nakon nekoliko sati ponovo javio taj poremećaj – objasnila je dr Srdić Lehocki.

Sebastijan je prebačen u koronarnu jedinicu i tada počinje prava drama i borba za njegov život. O njegovom stanju prvo je vodila računa dr Gordana Matić, koja ga je 10 puta vraćala u život dok na dežurstvo nije došla dr Srdić Lehocki. Njemu je bukvalno srce treperelo i jedino elektrošokovima su mogli da mu pomognu.

– Prilikom predaje dužnosti dr Matić je bila veoma zabrinuta, jer nijedan lijek za aritmiju nije djelovao na njega. Imao je “električnu oluju”, medicinsko stanje koje se naziva ukoliko srce stane tri puta u 24 sata. A kod njega se to dešavalo na svakih nekoliko minuta – prepričala je doktorica.

Lijekovi nisu djelovali

U naredna tri sata, dr Srdić Lehocki se nije pomjerala od pacijenta i za to vrijeme 50 puta ga je oživljavala, koristeći defibrilator.

– Bila sam uplašena. Bespomoćno sam se osjećala, jer se lijekovima nije rješavao problem. U jednom momentu sjetila sam se da bih mogla da mu ugradim privremeni pejsmejker. Pošto nismo mogli da ga vodimo u salu, pejsmejker smo mu ugradili u koronarnoj jedinici i već oko ponoći njegov srčani ritam je bio stabilan. Svi smo mogli malo da odahnemo – objasnila je Lehocki.

Doktorica je tokom noći konsultovala mnoge svoje kolege različitih specijalnosti kako bi joj pomogli oko ovog slučaja. Htjela je i da mu radi koronarografiju, ali je to ostavljeno za jutro.

U subotu ujutru mnogi ljekari došli su od kuće, Sebastijanu je urađena intervencija, koja je pokazala da nema nikakvih problema sa krvnim sudovima. U utorak su ga ljekari probudili, izvadili mu pejsmejker i njegovo stanje je bilo potpuno u redu.

Kada se probudio ispričali su mu šta se sve desilo. Njegova supruga napisala je pismo cijelom kolektivu Urgentnog centra, gdje im se zahvalila na brižnosti i požrtvovanosti. Doktorki Srdić kupila je buket sa 51 crvenom ružom, jer ga je toliko puta reanimirala.

S obzirom na to da se nakon pet dana njegovo stanje stabilizovalo, on je u srijedu pušten kući. Ono što će u Njemačkoj morati da sazna, je razlog zašto mu se sve to dogodilo.

U septembru Sebastijan i njegova žena planiraju da obave crkveno vjenčanje i ujedno da krste mlađe dijete. Pozvali su i dr Milenu Srdić Lehocki da im se pridruži, jer kako su joj objasnili, da nije bilo nje, pejsmejkera i defibrilatora, ne bi bilo ni Sebastijana.

Autor: Avaz.ba