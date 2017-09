Dragan Mektić: Mi u BiH kao da smo u lošem kriminalističkom filmu, sve se urušava…

Sinoć je emitovana emisija INTERVIEW20 u programu BHT1 u kojoj je gost bio Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH.

U otvorenom razgovoru sa urednicom Sanelom Prašović Gadžo na samom početku emisije ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić govorio je o tome šta se to dešava u državi kao i o aktuelnom slučaju „falsifikat“:

„Nažalost, kao da smo u kriminalističkom lošem filmu, dešavaju se loše stvari, u kojim posljedice trpi država BiH. Urušava se dignitet BiH, urušava se institucija BiH i najgore u čitavoj toj situaciji učestvuju institucije, odnosno najodgovornije institucije BiH koje treba i moraju da štite poredak, dignitet i integritet i da se brinu o dobrom položaju, statusu ove zemlje. Mi smo postali sada regionalna tema. Mediji u cjelokupnom regionu izvještavaju o aferama, državnim udarima, a ustvari čitavu situaciju su zakomplikovale institucije BiH, neodgovornom politikom, neodgovornim ponašanjem, bolesnim ambicijama, raznoraznim političkim interesima itd. Sad je pitanje, kada smo došli u takvu sitaciju, kako izaći iz ovog stanja. Ovdje se u drastičnoj mjeri narušilo povjerenje između institucija BiH, posebno bih istakao povjerenje između policijsko-bezbijednosnih struktura i tužilaštva, a osnovno i prvo načelo funkcionisanja tog sistema je na bazi tog povjerenja. Mi smo ušli u situaciju da jedna osoba, jedan pojedinac koji je bolestan zadrmao i o jadu zabavio čitavu državu. Država se trese zbog jednog pojedinca koji je iskonstruisao i falsfiikovao određeni broj dokumenata i nažalost kao takav zloupotrijebljen od pravosudnih institucija i on se pojavljuje kao ključni svjedok u 10 procesa koje vodi Tužilaštvo BiH kod visoko pozicioniranih ljudi iz bezbijednosnog sistema ove države. Pa to je nevjerovatno. Ako je to borba protiv kriminala, korupcije u ovoj državi, daj da izmislimo još jendog Josipa Šimića pa riješimo sve probleme za dva dana u ovoj državi.“

Cijeli intervju pogledajte u videoprilogu: