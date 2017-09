Dragan Čović o članovima Predsjedništva: Nemamo mi nikakvih problema, Izetbegović i ja bar jednom tjedno sjedimo i…

Tokom boravka na zasjedanju Generalne skupštine UN-a, predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović u razgovoru za Al Jazeeru Balkans govorio je o važnim činjenicama koje je iznio danas u New Yorku te pojasnio zašto smatra je da Bosna i Hercegovina, uprkos brojnim problemima i iskušenima, primjer zajedničkog života koji može da opstane.

Pojasnio je i svoje stavove o važnoj ulozi žena u životu BiH, kao i o bitnosti izmjene Izbornog zakona.

Komentarišući Dodikovu odluku o odustajanja od referenduma u RS-u, Čović je istakao da je riječ o jednom “naprednom bh. političaru koji zna kada koji potez treba da povuče”, a na pitanje o odnosima sa druga dva člana Predsjedništva BiH, Čović je odgovorio:

– Nemamo gospodin Ivanić, Izetbegović i ja nikakvih personalnih problema. Sa Izetbegovićem bar jednom tjedno sjedim i razgovaramo o svemu, a naše političke nesuglasice su druga stvar…

Na molbu da prokomentariše čemu onda toliko sukoba oko pitanja izgradnje Pelješkog mosta, Čović je ustvrdio da je to čisto politiziranje i “predstava za bh. javnost”, ali da će se most graditi jer je to u interesu i bh. države.

Kako je tekao ovaj razgovor i o čemu je još govorio predsjedavajući Predsjedništva BiH, pogledajte u prilogu AJB…

Autor: Depo.ba