Dragan Čović: Bojim se da ovako više ne može, i na sastanku sa Izetbegovićom ću insistirati da…

Moramo nešto promijeniti, jer ovo je za mene krajnje zabrinjavajuće, kaže u otvorenom razgovoru za “Avaz” lider HDZ-a i član Predsjedništva BiH Dragan Čović analizirajući sve očitiju krizu u vlasti Federacije i države BiH. Objašnjava da je zabrinut zato što, umjesto da idemo ka rješavanju tekućih pitanja “koje smo obećali raditi dinamičnije”, na političkoj sceni analizira se ono “što nas razlikuje, a ne ono što nas približava“. Primjećuje da je dogovor jedino napravljen o povlačenju sredstava od MMF-a.

Ključni sastanak

Insistirat će na bilateralnim razgovorima lidera kako bi bili prepoznati stvarni problemi. Ključnim smatra sutrašnji sastanak s čelnikom SDA Bakirom Izetbegovićem, a najavljuje i susret s liderom SBB-a Fahrudinom Radončićem.

– Cijeli naglasak na našim razgovorima prije petnaestak dana bio je da napravimo dinamiku koja se može nositi s master planom kada je u pitanju FBiH i razina države, a cilj je bio da dočekamo gospodina Hana s upitnikom za EU. Insistirat ću da vidimo da li posao ide ili ne. Ovo sadašnje stanje vrlo je zabrinjavajuće. Ne mogu razumjeti zašto ne želimo ponovo onako ozbiljnije i odgovornije krenuti s novom dinamikom, jer nam treba. Bez nje nećemo daleko stići – kaže Čović za “Avaz”.

On podsjeća da su dogovorili da će sazvati oba doma Parlament FBiH te da će Vlada FBiH još jednom analizirati otvorena pitanja, pa da idemo dalje.

– Od tada se ništa nije desilo. Prošlo je mjesec od izbora, a nemamo nikakvog napretka. Bojim se da se nastavlja politika da jedno obećavamo, a ništa konkretno se ne dešava – komentira Čović, dodajući da zastoj postoji i na nižim nivoima, jer Vlada HNK skoro da i ne zasjeda.

Probleme neprovođenja dogovorenoga vidi i na državnom nivou.

– Sjetite se oko akciza i vođenja porezne politike. Kada smo trebali pokazati da sve to imamo usuglašeno, vidjeli ste kako smo glasovali o akcizama, a to se odmah odražava na čitavu atmosferu. Ne možete imati nejasan stav o akcizama, a s druge strane ići dinamično u investicije i izgradnju infrastrukture onako kako smo mi dogovorili – ističe on.

Preuzeti odgovornost

Upitan o mogućoj rekonstrukciji Vlade FBiH, kazao je da su se tu trebale napraviti neke korekcije u pogledu pojedinih direkcija, ali da “prije svega moramo imati opredjeljenja hoćemo li raditi zajedno”.

– Rekli smo da hoćemo i trebalo je dati šansu ovoj vladi i ovim ministrima – izjavio je Čović.

Nadalje, Čović je ponovio da lider SNSD-a Milorad Dodik nije zainteresiran za ulazak u vlast na državnom nivou bez obzira na jačanje njegovog legitimiteta unutar srpskog naroda te ističe da se neće desiti promjene parlamentarne većine u BiH.

Plenković želi biti promotor interesa BiH

– Gospodin Plenković je osoba koja dosta dobro poznaje dinamiku u BiH kroz EP. Učestvovao je u svim analizama koje se tiču BiH posljednjih šest godina. On je jedan od prijatelja iz Hrvatske koji su stvarali ambijent da se BiH pomogne. On želi biti do kraja praktičan promotor interesa BiH na tom evropskom putu. Čak smo se obavezali da će i na tom putu ka NATO-u biti promotor ideje za dinamiziranje Akcionog plana za članstvo (MAP). Napravili smo i planove za investicije Hrvatske u BiH. Ali, slaba nam vajda od prijatelja izvana ako nismo zasukali rukave mi u BiH – rekao je Čović.

Autor: Avaz.ba