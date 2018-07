Doznajte kako će izgledati prva polovina augusta

U razmatranom referentnom periodu na području Bosne i Hercegovine očekuje se pojava umjerenijeg toplotnog talasa čije porijeklo se veže za zapad Europe, ali i nastavak nestabilnog vremena u prva dva dana mjeseca avgusta

U Bosnu i Hercegovinu dolazi prvi umjeren toplotni talas sa zapada Europe, a stabilne vremenske prilike mogu se očekivati od 3. do 8. avgusta. Od 8. avgusta očekuje se sparno i teško vrijeme, sa osjećajem opsesivne toplote. Na sjeveru i jugu zemlje očekuju se tropske noći. U drugoj sedmici avgusta očekuju se nove nestabilnosti u centralnoj i istočnoj Bosni.

Sedmica 1: 01. – 08. avgust 2018. U razmatranom referentnom periodu na području Bosne i Hercegovine očekuje se pojava umjerenijeg toplotnog talasa čije porijeklo se veže za zapad Europe, ali i nastavak nestabilnog vremena u prva dva dana mjeseca avgusta. Utjecaj visinske ciklone nad Crnim morem i prostranog polja anticiklone sa zapada uslovljava nestabilne vremenske prilike u centralnom i istočnom dijelu zemlje i relativno stabilne na zapadu, jugu, sjeveru i sjeverozapadu naše zemlje. Iako se ne očekuje bitniji utjecaj ovog sistema, u poslijepodnevnim i večernjim satima bilježit će se kratkotrajni lokalni pljuskovi umjerenim razvojem naoblake.

Od 03. pa do kraja referentnog perioda očekuje se jačanje anticiklone sa zapada što će usloviti stabilne vremenske prilike i značajniji porast temperatura zraka uz uspostavljanje jugozapadnog visinskog strujanja kao i pretežno sunčano, vruće i sparno vrijeme. U narednom periodu očekuje se povećan postotak vlažnosti zraka pa će prevladavati dosta sparno i teško vrijeme uz pojavu tropskih noći na sjeveru i jugu naše zemlje. Temperature iznad višegodišnjeg prosjeka. U navedenom periodu jutarnje temperature uglavnom neće padati ispod 17º, i kretat će se od 18 do 23º u Bosni, a u Hercegovini od 22 do 28º, dok će najviše dnevne temperature se kretati od 29 do 34º u većem dijelu Bosne, a na sjeveru Bosne i u Hercegovini od 33 do 36, lokalno i do 38º.

Sedmica 2: 09. – 16. avgust 2018. – Vruće, sparno i dosta teško vrijeme uz nastavak umjerenog toplotnog talasa se očekuje i u drugoj sedmici mjeseca avgusta u Bosni i Hercegovini, i to prvenstveno od 10. do 14. avgusta. U višim krajevima istočne i, lokalno, centralne Bosne u poslijepodnevnim satima očekuje se nastavak djelovanja nestabilnosti praćeni kratkotrajnim lokalnim pljuskovima. Na sjeveru i jugu naše zemlje nastavlja se period teškog vremena i tropskih noći. Povratak nestabilnosti u vidu lokalnih pljuskova ponovo će povećati procent vlažnosti zraka i stvarati opresivnu toplotu koja može biti rizična za zdravlje. Pred kraj referentnog perioda, prema dostupnom prognostičkom materijalu, oko 16. avgusta očekuje se premještanje hladne fronte sa sjeverozapada kontinenta prema Balkanu. Temperature iznad višegodišnjeg prosjeka. U navedenom periodu jutarnje temperature zraka kretat će se od 17 do 23º u Bosni, a u Hercegovini od 22 do 26º, dok će najviše dnevne u Bosni dostizati 35º, a u Hercegovini do 38º.

