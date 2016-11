Dortmund i Legija večeras oborili rekord Lige prvaka: Pogledajte kako

U toku su druga poluvremena sedam večerašnjih utakmica petog kola Lige prvaka, a mi smo već doživjeli obaranje jednog rekorda najvećeg takmičenja na Starom kontinentu, u čemu smo svi vjerovatno uživali.

Riječ je o utakmici između Borussie iz Dortmunda i poljskog predstavnika u Ligi prvaka, Legije, na kojoj je, samo u prvom poluvremenu, postignuto nevjerovatnih sedam golova.

Show na Westfalen stadionu počeo je u 10. minuti, kada je Aleksandar Prijović otvorio golijadu, donijevši Legiji iznenađujuće vodstvo. No, slavlje nije potrajalo dugo jer je svega sedam minuta kasnije, posredstvom Kagawe, Dortmund došao do izjednačenja, a zatim i do vodstva jer je minutu kasnije Kagawa zabio i svoj drugi pogodak. Tek dvije minute kasnije Dortmund je povećao svoju prednost na 3:1, kada se i Sahin upisao na listu strijelaca.

No, Prijović je odlučio da se ne pomiri sa vodstvom Dortmunda, te je u 25. minutu smanjio prednost domaćih, ali nažalost njegov napor nije bio dovoljan te su Dembele i Reus u 29. i 32. minuti odlučili da sruše Legiju, srušivši tim i jedan veoma zanimljiv rekord Lige prvaka.

Ovo je prvi put da je na jednoj utakmici postignuto pet golova u svega 25 minuta, a zanimljivo je da su svi golovi postignuti u vremenskom rasponu od 22 minute, što dodatno doprinosi sjajnom skoru njemačkog i poljskog tima.



7-golova_DR-LG by mediabh

Autor: Radiosarajevo.ba