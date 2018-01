Dolazi velika promjena vremena u BiH

Meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u dugoročnoj prognozi objavljenoj početkom prošle sedmice, naveli su da nas krajem predstojeće sedmice očekuje velika promjena vremena u Bosni i Hercegovini.

Kako su naveli u prognozi, narednog vikenda u Bosni i Hercegovini očekuju se sniježne padavine i to uglavnom u zapadnim i jugozapadnim područjima države.

Do tada, proljetne vremenske prilike u BiH. U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, južni i jugoistočni. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 11 do 16 °C.

U utorak u većem dijelu naše zemlje pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 11 do 16 °C.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Padavine uglavnom u Krajini, zapadu, jugozapadu Bosne i u Hercegovini. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 7 do 12, na jugu od 11 do 16 °C.

U četvrtak pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Padavine uglavnom u Krajini, zapadu, jugozapadu Bosne i u Hercegovini. U večernjim satima padavine prestaju. Jutarnje temperature od 3 do 8, na jugu od 7 do 12, a dnevne od 4 do 10, na jugu od 9 do 13 °C.

Autor: N1