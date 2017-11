Dokumentarac “Scream for me Sarajevo” pobjednik Chicago Film Festivala

Scenarist Jasenko Pasic i reditelj Tarik Hodzic su na upravo zavrsenom Chicago Film Festivalu sto se organizirao od 9 do 12 studenog, osvojili prvu nagradu za najuspjesniji dokumentarac, zahvaljujuci 95 minutnom ostvarenju “Scream for me Sarajevo”, sto vec posjeduje oko desetak vrijednih, oblasnih ali i medjunarodnih priznanja.

Prema obrazlozenju zirija CIMM-a film se nalazi medju najvrijednijim dokumentima o blokadi grada dugoj 1400 dana. Obradjuje boravak i koncert Brucea Dickinsona i njegove grupe “Sunkworks”, 14 prosinca 1994 godine, kada je cijeli grad bio mobiliziran i mnostvo mladih po cijenu zivota nastojalo prisustvovati dogadjaju. Dickinson je u to doba izdao svoj drugi autorski album “Balls to Picasso” i prvi nakon odlaska iz popularnog Iron Maidena, ciji je bio nezamjenjiv frontman.

Ostvarenje posjeduje osmisljenost i na nevjerovatno sarmantan nacin pokazuje dogadje i uzasnu stvarnost grada koji je svaki dan umirao, pred ocima svijeta. Reditelj je pronasao nakadasnje mladice i djevojke koji dva desetljeca kasnije svjedoce o desavanjima. Film je univezalan i moze se prilagoditi aktualnoj politickoj sadasnjosti u Siriji ili Ukrajini, Bliskom istoku pa podsaharskoj Africi. Zanimljivo je kako ne izaziva sucut jer je reditelj umio upotrijebiti magicnost sedme umjetnosti i uciniti da zivotni polet zitelja Sarajeva i njihova zelja za opstankom, zasjene opsadu i svakodnevno umiranje. U Chicagu je receno kako je to film o jacini postojanja.

“Scream for me Sarajevo” je najprije pokazan na proslogodisnjem SFF-u gdje je dobio nagradu za Prava covjeka, Nagradu pubike i Specijalno priznanje zirija. Zatim je projiciran na Göteborg Film Festivalu, Let’s CEE u Becu, Vilnus Film Festivalu. Nagradjen je u Londonu i prikazan u cijeloj Njemackoj. Producenti su Adnan Cuka iz sarajevske produkcije Prime Time i Tatjana Bonny iz Londona.

Autor: Dzana Mujadzic