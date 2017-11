Dodik “zabio nož u leđa” Srbiji: Nisam protiv nezavisnosti Kosova (VIDEO)

“Referendum nije na dnevnom redu”, izjavio je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske u ekskluzivnom razgovoru za DW.

“Ni jedan organ, ni jedna institucija u RS-u to nema na svom dnevnom redu. Špekulacije o tome postoje, partijski stavovi o tome postoje, mišljenja pojedinaca o tome postoje, to je nesumnjivo i to nije da nije javna tema, ali institucionalna tema nije”, rekao je Dodik.

Dodik međutim istodobno tvrdi da je BiH propala država i napominje da Srbi “nisu bez alternative”.

“Mi nismo avanturisti kako nas mnogi predstavljaju. Nismo ni zaglupljeni nacionalisti. Dakle ja razumijem da za ostvarivanje takvih elemenata morate da stvorite politički okvir i jedno političko okruženje, da se napravi dovoljan kvantum prakse u okruženju i u Europi i naravno da to bude barem djelomično prihvaćena stvar”, rekao je Dodik dodajući da radi „na stvaranju tog političkog okruženja.”

Da li će održati referendum o nezavisnosti RS ukoliko Dejtonski sporazum ne funkcioniše onako kako on misli da treba Dodik je dogovorio: “Sanjam o tome”.

“Čim imam u promilima šansu, ja bih to održao (referendum – op.red.)”.

Dodik također tvrdi da BiH neće opstati ni u kakvom obliku.

Dodik je rekao kako Srbima odgovara Dejtonski sporazum onako kako je napisan, a ne kako je izmijenjen.

“Vanustavna Bosna nama ne odgovara, ustavna Bosna nam odgovara. Ali to niko neće da čuje”, kaže Dodik za DW.

Dodik u direktnu vezu dovodi nezavisnost Kosova sa nezavisnošću Republike Srpske:

“Nisam protiv nezavisnosti Kosova. Ja sam za razgovor između Beograda i toga (Kosova – op. red.) i ako Beograd tako odluči ja tu nemam ništa protiv, ali je onda moje sljedeće pitanje zašto ne može i Republika Srpska. Ako postoje prava za jedne onda moraju da postoje prava i za druge”.

Dodik kaže da Republici Srpskoj predstavlja opterećenje činjenica da je Srbija ostala u politici očuvanja teritorijalnog integriteta. „Da je u onom trenutku Srbija, kada se Kosovo odvojilo, rekla da je to ok, mi bismo se sigurno do sada već odvojili”, kaže on.

