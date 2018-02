Dodik za RTS: Neću ići u Sarajevo ako bude provokacija, ja sam čovjek koji to ne trpi

Milorad Dodik je u jutrošnjem gostovanju na RTS-u potvrdio svoju kandidaturu za člana Predsjedništva BiH na ovogodišnjim oktobarskim izborima.

“Mislim da je veoma važno da Vučić bez oklijevanja dolazi tamo gdje treba da riješi pitanja od interesa za Srbiju kao državu, ali i za Srbe koji tamo žive. Na jedan važan i dostojanstven način je to učinio. To nama daje snagu i daje uvjerenje da je Srbija tu. Mi to gledamo sa te distance i tog profila, sa stanovišta Srbije je pokazana odlučnost za izgradnju stabilnosti i mira, u tom pogledu Srbija prednjači. Što se tiče nas koji Srbiju gledamo kao maticu, važno je da Srbija šalje poruke mira i stabilnosti”, kazao je Dodik na početku gostovanja i dodao:

“To ranije nismo imali, mi u BiH smo bili prepušteni nekoj fazi i odlukama koje je Milošević donosio u ime nas. Pritisnuti međunarodnom zajednicom i pokušajem da se distancira Srbija od regionalnih pitanja, mislim da je veoma jasno da je ovo najbolji period saradnje”.

Kazao je da Srbija ima snagu i potencijal da održi mir i stabilnost na Balkanu.

“Prvi put imamo situaciju da Srbija podržava projekte vrtića u Trebinju, Brčkom pa i do Drvara i Glamoča gdje pravimo određene stvari sa državom Srbijom. Srbija ima snagu i potencijal da odluči da živi na miru i stabilnosti, za razliku od drugih koji to ne mogu. Jučer ste imali da je na Ambasadi Srbije neko istaknuo mrtvačku glavu i pozivao na uništenje i likvidaciju Srba. To je nama ojačanje saznanja da je BiH propala i neuspješna zemlja”.

Da li će biti kandidat zvanično?

“Neće biti problem da se ode u Sarajevo, ali evo vama ću reći jer ste moja omiljena televizija da ću se kandidovati. Pokušavaju da osokole međunarodnu zajednicu kako bi navodno nešto zabranila, što znači da sam je već pobijedio tamo. BiH je veoma složena, ali su je stranci učinili još složenijom i nemogućom. Ne bih išao u Sarajevo ako bude provokacija, ja nisam čovjek koji trpi provokacije. Sjednicu možemo održati putem video linka, nije problem”, istakao je Dodik.

Autor: N1