Dodik: Vozili smo 180 km/h, platili kaznu i nastavili voziti 180 km/h

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da je platio kaznu zbog brze vožnje na autoputu u Hrvatskoj, ali je odbacio tvrdnje da je tražio poseban tretman kada je krenuo u Karlovac prošle nedjelje.

Dodik je, u Zalužanima gdje je obišao radove na rekonstrukciji Centra za obuku, rekao da je u Hrvatskoj vozio više od 180 kilometara na sat i da je platio “astronomsku kaznu”.

Predsjednik Srpske je rekao da su policajci koji su njega i pratnju zaustavili na autoputu bili ljubazni i da su htjeli poništiti kaznu, ali da to nije bilo moguće jer prekršaj zabilježio radar.

“Išli smo 180 ili nešto više. Policija je zaustavila auto mojih pratilaca i mi smo platili kaznu i nastavili put. Nikakvih pretresanja nije bilo. Čak su bili ljubazni pa su rekli da je radar zabilježio pa da ne mogu sad to da ponište. Umjesto da gubimo nekoliko sati da bih imao privilegiju da skinu tu kaznu mi smo platili i nastavili put. I opet smo vozili 180”, rekao je Dodik.

Govoreći o tvrdnjama da je tražio pratnju kada je krenuo u Karlovac, Dodik je dodao da nikada ne traži posebne uslove.

“Nikada ne tražim posebne uslove, kada idem u Srbiju vozim se autom”, rekao je Dodik i dodao da kada bude napravljan autoput od Banjaluke do Bijeljine i granice sa Srbijom, tamo više neće ići preko Hrvatske.

Dodik je rekao da svaki put kada boravi u Hrvatskoj duže obavijesti nadležne u toj zemlji jer je na to obavezan.

“Meni ne treba nikaka bezbjednost hrvatske države. Kad prolazim kroz Hrvatsku, a to je najčešče semično bar jednom ili dvaput, kad idem automobilom idem preko Hrvatske sve dok ne napravimo autoput do Bijeljine, a napravićemo ga, da naši ljudi ne budu šikanirani u Hrvatskoj”, rekao je Dodik.

“Ja sam čovjek koji ne krije da sam najmanje 30 puta kada nisam bio predsjednik vozio i lično platio kaznu. Izvini Lukač (ministar unutrašnjih poslova, Dragan), sad kad me zaustave kažu svaka čast predsjedniče. Nije to nešto za pohaliti se, ali to je nebitno”, rekao je Dodik.

Autor: Nezavisne