Dodik u Beogradu: Mi nismo bosanski Srbi, mi smo Srbi

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nalazi se u Beogradu gdje je imao sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Nakon sastanka, upriličene su izjave za medije, a Dodik je prilikom obraćanja javnosti rekao kako izražava zadovoljstvo što Vučić i on rade na Deklaraciji, na pravljenju dokumenta, u kojem žele da obuhvate naučnike i sve zainteresovane gdje bi ukazali na potrebu očuvanja srpskog identiteta.

“Držimo se okvira koje smo ranije dogovorili. Sljedećeg mjeseca ćemo imati prvi Nacrt tog dokumenta i sastat ćemo se kako bismo finalizirali taj dokument i kako bismo ga uputili u parlament. Bilo je onih koji su to napadali bez da su vidjeli ijednu napisanu riječ”, komentarisao je.

Govorio je i o zajedničkim projektima RS i Srbije te kazao: “Postoje zastoji sa strane BiH kad je upitanje most Ljubovija-Bratunac, čeka se ispunjenje obaveza koje su preuzele zajedničke institucije BiH. Moja je zahvalnost što je to veliki projekat i bez Srbije to ne bismo mogli da uradimo. Želim da zahvalim Vučiću na naporima da se to uradi”.

Istakao je i kako je Vučića upoznao o odnosima unutar BiH.

“Upoznao sam Vučića sa sve gorom situacijom u kojoj se nalazimo u BiH mi Srbi. Isceniran je popis kod Bošnjaka te smo se pobunili protiv toga i to predstavlja ozbiljan problem zbog popunjavanja Upitnika. Ja upućujem molbu Vučiću da nastavimo na jačanju našeg puta ka EU. BiH se pokazuje kao teško održiva zemlja zato što domaći akteri nisu mogli napraviti bazični dogovor, nego su to radili stranci koji se nalaze u Sarajevu. Srbija mora to da zna. Na diplomatskom nivou se traži razgovor, a on je nemoguć zato što monopol nad BiH drže stranci, prije svega američka ambasadorka, kao što je to i slučaj u vezi toga ko će biti predsjednik suda. Mi smo pokrenuli inicijativu da sve sudije ne mogu da to budu ako imaju ratnu prošlost”, naveo je Dodik te dodao:

“Rekao sam Vučiću kako u BiH imate situaciju da dva naroda trpe majorizaciju od strane Bošnjaka i međunarodne zajednice. Tamo je davno sahranjen Dejtonski sporazum intervencijom visokog predstavnika, a kad njih, strance, slušate, čut ćete da treba poštovati Dejton. Također, na naš zahtjev za sudije reagovala je ambasadorka Amerike i Britanije. A na izjavu o amanetu niko od stranaca nije reagovao, ni Amerikanci ni Evropljani. Da sam ja rekao da u amanet ostavljam RS i BiH Rusiji ili Putinu, šta bi bilo od nas, koliko bi se galame diglo? Ovo je neprincipijelan odnos. Alija Izetbegović je bio predsjedavajući a kad je taj amanet davao bio je ništa, fikus”.

“Što se tiče ekskalacije nasilja, koji nije na našem dnevnom redu, ali na prijetnju od Izetbegovića da će poslati vojsku i policiju, mi ćemo se braniti”, dodao je predsjednik RS u Beogradu.

Također, istakao je kako je zatražio od predsjednika Srbije da zajedno učine napor kako bi visoki predstavnik u BiH napisao svoj Izvještaj o radu.

Kazao je i kako Srbija dominantno želi mir na ovom regionu, kao i da se raduje sjednici Savjeta za saradnju RS i Srbije i sjednici dvije vlade koje će se desiti u Beogradu gdje će se razgovarati o konkretizaciji projekata.

Naglasio je i da je ovo najbolji period saradnje Srbije i RS.

“Most u Bratuncu i mnogo škola su nesumnjiv dokaz dobre saradnje. Mi smo jedan narod, mi nismo bosanski Srbi, mi smo Srbi, svidjelo se to kome ili ne. Niko volju naroda ne može da zaustavi”, naveo je Dodik.

O situaciji u Kataloniji je rekao kako je to “zanimljiv slučaj i da se neki tresu zbog toga, ali da je on potpuno miran”. Naglasio je kako treba zadržati mir i da će RS gledati razvoj situacije u toj pokrajini.

Autor: N1