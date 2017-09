Dodik se predomislio: Odustajemo od referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH! To nije znak slabosti, nego…

Predsjednik Republike Srpske (RS) i SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da će RS suspendovati referendum u tom bh. entitetu o Sudu i Tužilaštvu BiH.

Tu odluku usvojila je Narodna skupština RS-a još 2015. godine, ali ona nije objavljena u “Službenom glasniku RS-a”.

Dodik je u izjavi novinarima u Banjoj Luci rekao da odluka o suspendovanju referenduma “nije znak slabosti, već da je procjena da u ovom trenutku ne bi bilo političkog koncenzusa o tom pitanju”.

Također je dodao da RS u tom smislu ima u vidu međunarodne odnose, ali da je uvjeren da će narod RS-a jednog dana izaći na referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH.

Naveo je da, ako ovih dana bude objavljena ta odluka u „Službenom glasniku RS-a“ SNSD će ući u parlament i izglasati tu suspenziju.

Dodik je rekao da opozicija, koja je tražila da se to objavi u „Službenom glasniku“, nije za to ni glasala, ali je njihovo pravo da to traže.

Naveo je da i Katalonija, koja je mnogo moćnija od RS-a, ima puno problema da organizuje referendum.

Opozicija je u jednom od tri zahtjeva na posljednjoj sjednici tražila i da se objave sve ranije usvojene skupštinske odluke, među kojima i ona iz 2015.godine o referendumu u RS-u o Sudu i Tužilaštvu BiH.

Taj njihov zatjev je prihvaćen i predsjednik parlamenta je uputio zahtjev da se sve odluke Skupštine RS-a objave.

Autor: Fena