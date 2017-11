Dodik se obratio nakon presude Mladiću: Srpske žrtve ubijene dva puta…

“Mladić je zahtijevao da se utvrdi samo istina. Njemu ne može suditi sud, samo historija koja će dati konačni odgovor o tome ko je general Mladić”, poručio je na današnjem obraćanju medijima predsjednik RS Milorad Dodik, nakon presude Ratku Mladiću.

Dodik je poručio da današnja presuda nije nikakvo iznenađenje, ali da će osnažiti stav srpskog naroda o Mladiću kao “heroju i patrioti”

“Presuda nije nikakvo iznenađenje, ali će osnažiti stav srpskog naroda da je general Mladić heroj i patriota. U nemogućim uslovima je organizovao VRS kako bi spasio srpski narod od genocida. Ovo je sramni šamar srpskim žrtvama. Mladić je zahtijevao da se utvrdi samo istina. Njemu ne može suditi sud, samo historija koja će dati konačni odgovor o tome ko je general Mladić. Ne znam da li ijedno srpsko domaćinstvo vjeruje da je general kriv”, kazao je Dodik.

Predsjednik RS-a je kazao da je za Mladića odavno rezervisano mjesto heroja koje niko ne može mijenjati.

“Za njega je odavno rezervisano mjesto heroja koje se presudama ne može mijenjati. On je dijelio patnju svog naroda, ušao je u srpske pjesme i to je uvijek bilo najubojitije oružje koje traje kroz vrijeme. Niko nije bio naivan da posumnja da generala Mladića vode da mu sude, on je bio osuđen samo su ga odveli da mu to pročitaju”.

Nakon toga, Dodik je kazalo da tužilaštvo u Haagu nikada nije optužilo nijedno lice koje nije srpske nacionalnosti.

“Tužilaštvo u Haagu nikada nije optužilo nijedno lice srpske nacionalisti. Za zločine počinjene na prostoru BiH osuđeno je 90 Srba. Osuđeni su nosioci političkih i javnih funkcija i to kako za individualnu, tako i za komandnu odgovornost. Na drugoj strani, haški sud nije optužio nikoga za zločinački udruženi poduhvat samo 9 Bošnjaka i 28 Hrvata”, kazao je Dodik.

“Podignute su optužnice u samo tri slučaja kada je riječ o Bošnjacima. Odnos Haaga prema srpskim žrtvama je neravnopravan. Srbima je izrečeno pet doživotnih kazni. Od ukupno 207 godina zatvora koje su presuđene Hrvatima i Bošnjacima, samo 50 se odnosi na zločine nad Srbima”, dodao je Dodik.

Dodik je još kazao da su “srpske žrtve dva puta ubijene”:

“Srpske žrtve su dva puta ubijene. Prvi put kada su to uradili Bošnjaci ili Hrvati, drugi put kada ih je tužilaštvo odbilo procesuirati. Percepcija našeg naroda je da je Haški tribunal smišljen kao mjesto nepravde, od formiranja je motivisano kao mjesto gdje će se suditi Srbima. Naivni bi po presudama Haškog suda mogli zaključiti da je mnogo manji broj srpskih žrtava, da ovdje nije vođen građanski rat..”, kazao je Dodik.

“Ako znamo da je blizu 30.000 Srba ubijeno, želimo odgovor na pitanje: Ko je pobio te ljude? Sve dok svaka žrtva ne dobije smiraj kroz provođenje pravde, vođene će biti brojne polemike. Ovdje je zadat težak udarac BiH, koja se pokazuje kao duboko podijeljena zemlja. Svi su ratovali protiv svih, moglo je da se dovede u kakvo takvo normalno stanje da su odluke Haškog suda i Suda BiH bile poštene”, poručio je Milorad Dodik.

“Moramo da se okupimo oko RS i Srbije. Ovo je pokazalo da ne možemo da računamo na međunarodnu zajednicu i pravdu. Danas nismo čuli da je general Mladić počinio lično ili naredio ubistvo. Očigledno da je to uradio kao Naser Orić, bio bi oslobođen jer je to on radio”, kazao je, između ostalog, Milorad Dodik.

“Osuđeno je naše pravo na slobodu”, dodao je.

Autor: N1