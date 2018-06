Dodik: Sarajevo i SDA žele uvući 150.000 migranata i dati im bh. državljanstvo

Predsjednik RS-a Milorad Dodik izjavio je da “političko Sarajevo zajedno sa obavještajnom službom, koju vodi SDA, radi na tome da se u BiH prije izbora uvuče oko 150.000 migranata”.

Dodik je novinarima rekao da “političko Sarajevo” želi migrantima regulirati azilantski status kako bi kasnije mogli dobiti državljanstvo.

Predsjednik mnajeg bh. entiteta poručio je da RS ne želi da na njenoj teritoriji budu zadržani i stacionirani migranti i da odbacuje bilo kakav plan iz Sarajeva, kao što je to Vlada RS-a i ranije zaključila.

“Odbacujemo svako lociranje migranata na mjestima kao što su Banja Luka, Trebinje, Prijedor, Gradiška. Sve je to predviđeno da se ovdje stacionira po dvije-tri hiljade migranata. To znači ozbiljan pritisak na naš način života u RS-u. Mi to odbacujemo”, rekao je Dodik novinarima u Banjoj Luci nakon sastanka sa premijerkom Željkom Cvijanović i ministrima finansija Zoranom Tegeltijom i rada i boračko-invalidske zaštite Milenkom Savanovićem.

Dodik je istakao da se “javnost dovodi u zaludu o broju migranata u BiH, jer ih je ovdje pet puta više nego što je registrirano”.

“Ljudi prelaze na mjestima gdje nema graničnih prelaza, niko ih ne evidentira. Vidjeli smo kako to funkcionira. Zajedničke institucije su gotovo u rasulu”, rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, RS ne prihvata evropske inicijative da problem migranata i njihovog stacioniranja bude riješen u zemljama koje su u dodiru sa zemljama EU-a.

“Mi to nećemo. Republika Srpska ne može spriječiti da to rade u Federaciji BiH”, poručio je Dodik.