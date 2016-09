Dodik pokreće postupak o 1. martu – Danu nezavisnosti BiH

Milorad Dodik je danas održao konferenciju za medije na kojoj je govorio o postignutim rezultatima na referendumu u Republici Srpskoj, te se osvrnuo na istragu o nepoštivanju odluke Ustavnog suda BiH i odnose sa ostalim bh. liderima.

Govorio je i o pozivu Tužilaštva BiH na saslušanje, te istakao:

“Spreman sam da dam izjavu, mislim da u ime Republike Srpske moram imati odgovornosti. No, mislim da se ovdje radi samo o interesu sarajevskih političara. Među kojim su i prijetnje Bakira Izetbegovića, koji je dao jučer, da ću završiti kao neki – a tim dao povod i ideje za Islamistima moje smaknuće.

Neću otići u Federalne prostorije Tužilaštva, ali sam spreman u bilo koje prostorije Tužilaštva u RS-u otići i dati izjavu”, istakao je Dodik, prenosi Radiosarajevo.ba

Da je ponosan na referendum, još jednom je istakao Dodik, te dodao kako je ponosan na volju i sposobnost i Republike da organizuje referendum.

“Slažem se sa izjavama ambasada, iako je u Sarajevoo sve postavljeno za obračun sa Republikom Srpskom. Pored činjenice da to nije ustavno i zakono, sada vlastodršci u ime Srba promovišu moje hapšenje i privođenje”, rekao je Dodik, te dodao:

“No, ako misle da je to način da me uhapse, da me privedu, neka bude, ali neću da rizikuje život, zbog prijetnja Bakira Izetbegovića. Moja ekipa advokata će poslijepodne da vide ima li elementata za tužbu, iako sam ja protiv.”

Pred kraj obraćanja Dodik je istakao da je uputio zahtjev poslaničkoj grupi SNSD-a da u skladu sa ovlaštenjima i Ustavom BiH pokrenenu postupak da se prilagodi 1. mart kao Dan nezavisnosti, jer, kaže Dodik, ako je 9. januar prijetnja, tako je i 1. mart prijetnja.

“Želimo da se otkloni svaka diskiminacija, i u narednim danima ćemo poslati taj zahtjev za pokretanje postupka pred Ustavni sud, pošto je i 9. januar osporen”, rekao je Dodik.