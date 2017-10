Dodik oštro poručio Erdoganu: ‘Ovaj prostor nije sultanat, bar dok se Srbi pitaju’

Dodik je pri tome rekao da Erdogan zaboravlja kako ”dva od tri konstitutivna naroda vladavinu Turaka u BiH pamte po krvi”.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik reagirao je u nedjelju na izjavu Recepa Tayyipa Erdogana kako “nikada neće ostaviti BiH, koju mu je u ‘amanet’ ostavio Alija Izetbegović”, poručivši turskom predsjedniku da područje BiH nikada više ‘neće biti sultanat’.

“Možda Erdogan jest potomak sultana Fatiha, kako kaže, ali ovaj prostor nije sultanat niti će to ikada biti. Bar dok se Srbi pitaju, a pitaju se i pitat će se”, rekao je Dodik u nedjelju u izjavi za entitetsku agenciju Republike Srpske (SRNA).

Turski predsjednik jučer je rekao da je posjetio Aliju Izetbegovića na dan njegove smrti koji mu je tada rekao da Erdogana smatra nasljednikom sultana Fatiha te da ‘pripazi Bosnu’. Na to je on jučer poručio: ‘Naravno da mi to nikada nećemo ostaviti’.

“Sve što Erdogan može čuvati u BiH je imovina Izetbegovića, jer su mu i otac i sin Izetbegović samo to mogli dati u, kako kaže, amanet”, istaknuo je Dodik upozoravajući na neootomansku ideologiju turskih vlasti.

Dodik je pri tome rekao da Erdogan zaboravlja kako ”dva od tri konstitutivna naroda vladavinu Turaka u BiH pamte po krvi koju je ovdje prolilo kršćansko stanovništvo i koje je tek njihovim dolaskom upoznalo islam na najbrutalniji način”.

“A i treći narod, čiji predstavnici danas pozivaju Erdogana da brine o njima, nisu potomci sultana Fatiha. I oni su prije otomanskih pohoda bili kršćani, i to je nešto što ne treba posebno dokazivati”, dodao je Dodik.

Kontroverzne izjave člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana o ‘ostavljanju BiH u amanet’ u zadnjih nekoliko dana izazvale su brojne reakcije i negativna reagiranja hrvatskih i srpskih dužnosnika, ali i predstavnika intelektualaca kod Bošnjaka.

Autor: Vecernji