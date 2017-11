Dodik opet protiv BiH: Kakva je to državnost, ovdje nema te državnosti!

Predsjednik bh. entiteta RS-a Milorad Dodik osporio je danas postojanje 25. novembra, Dana državnosti BiH.

Na pitanja novinara o tom prazniku, Dodik je rekao “da te državnosti nema”.

-Kakva je to državnost, nemojte ‘podvaljivati’ ovdje. Otiđite u Federaciju pa tamo to pitajte, ovdje nema te državnosti – ustvrdio je on.

Naveo je i da RS trebaju da budu vraćene “sve otete nadležnosti, koje joj po Ustavu pripadaju”.

-Ako BiH hoće da preživi, ona mora da se vrati u okvire u Ustava – rekao je entitetski predsjednik.

Na 22 godišnjicu od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, kazao je da je RS “preživjela slalna osporavanja visokog predstavnika koji su željeli da prenesu njene nadležnosti na nivo BiH i stvore unutarnju zemlju”.

Autor: Fena