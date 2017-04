Dodik objasnio zašto se nije rukovao sa Morin Kormak

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske je, nakon obraćanja na Ekonomskom forumu na Jahorini, komentarisao nedavni “incident” kada se odbio rukovati sa ambasadarkom SAD u BiH, Morin Kormak.

Dodik je u izjavi za N1 objasnio zašto se odbio rukovati sa Kormakovom u nedjelju u Donjoj Gradini na obilježavanju 72. godišnjice “Proboja zatvorenika” u Jasenovcu.

“To je čisto lični odnos. Ja nisam očekivao da bi se ona sa mnom rukovala, pa ja nisam bio spreman da to učinim. U svakom slučaju, ne vjerujem da je to nešto posebno važno. Nismo imali nikakvu komunikaciju u prošlosti, mislim da je ona glavni krivac za lažno i stereotipno predstavljanje situacije ovdje i optužujući RS u kontinuitetu”, kazao je Dodik i dodao:

“Nemam namjeru da se bilo kome dodvoravam, ako je ona mislila ranije da je to tako kako je mislila, to je njen izbor. Ja nisam smatrao da je njen boravak kao ambasadorke u Gradini odnos prema SAD-u i to nam je važno. Ona nema nikakve veze sa tom velikom zemljom koju ja uvažavam, ali ima sa tim personama koje pokušavaju da se stave iznad. Nisam očekivao ni da ona mene pozdravi, pa nisam smatrao da ja nju treba da pozdravim”, rekao je Dodik za N1.

Autor: N1