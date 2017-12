Dodik o kandidaturi za Predsjedništvo BiH: To je jedino moguće, iako nisam mnogo zainteresiran

Predsjednik entiteta Republika Srpska sinoć je u gostovanju na RTRS-u komentarisao najave o eventualnoj kandidaturi za člana Predsjedništva BiH, kazavši da je to prema njegovom mišljenju jedino moguće.

Predizborne karte se polako otkrivaju, naročito kada je riječ o licitiranju imenima kandidata za najviše funkcije. Tako je predsjednik RS-a Milorad Dodik za RTRS kazao da je jedino moguće da u ime SNSD-a on bude kandidat za sprksog člana Predsjedništva BiH.

“Da li ću ja biti kandidat za člana Predsjedništva BiH pa to je jedino moguće, iako ja nisam mnogo zainteresovan za to. SNSD će uglavnom imati svoje kandidate i za člana Predsjedništva BiH i za predsjednika RS-a i pobijediti ćemo”, kazao je Dodik poručivši da će on donijeti tu odluku u interesu stranke.

Milorad Dodik do sada je obavljao funkciju premijera entiteta RS te već drugi mandat obavlja dužnost predsjednika tog entiteta.