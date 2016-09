Dodik o hapšenju: Prošlo je vrijeme kada je kadija tužio i kadija sudio

Predsjednik Republike Srpske Milorada Dodik izjavio je danas da je davno prošlo vrijeme u BiH kada je “kadija tužio i kadija sudio”, i poručio da oni koji bi da ga hapse treba da znaju da niko nije do sada napravio državu na hapšenju političkih protivnika.

Dodik je rekao da njega hapse od kada je u politici, ali ga do sada nisu uhapsili.

“Nemoguće je očekivati da neko napravi državu na hapšenju političkih protivnika i zna se da to do sada nije uradila nijedna država. Čak ni one koje su bile u aparthejdu i fašizmu u tome nisu uspjele, pa neće ni Bakir Izetbegović”, poručio je Dodik za Televiziju Prva, prenosi Tanjug.

Prema njegovim riječima, sva priča oko referenduma i oko njegovog hapšenja nastala je da bi se prikrila činjenica da u FBiH ima registrovanih više od 100 skupina sa terorističkim potencijalom.

“Oni su mislili da će ovaj referendum biti dovoljan razlog da vježbaju terorističke grupe. Smetnuli su sa uma da i mi imamo policiju koja je vrlo sposobna da se odbrani”, rekao je predsjednik RS-a i dodao da su sva lica koja su markirana kao eventualno opasna bila pokrivena.

Govoreći o efektima koji bi referendum mogao imati na predstojeće izbore, Dodik je rekao da će se to znati za pet-šest dana, a da bi sada na glasačko tijelo sigurno uticalo njegovo hapšenje.

On je naglasio da je osjećaj da je Republika Srpska juče na referendumu osvojila slobodu i povratila svoje dostojanstvo iznad toga da li će neko biti procesuiran.

“To više nema značaj da li će Milorad Dodik odgovarati ili ne, i da li će to nekom pasti na pamet da radi. Ono što ostaje kao neosporna činjenica je da se održao referendum i da je narod bio jedinstven. Niko ne može, pa ni protivnici Republike Srpske ovo ignorisati i reći to je bespravno”, naglasio je predsjednik Republike Srpske.

Na pitanje da li je referendum o Danu Srpske, ustvari, uvertira za referendum o nezavisnosti Srpske, Dodik je rekao da Srpska nema potrebe da se vježba i da trenira.

“Mi smo mogli juče ili prije šest mjeseci ili prije tri godine imati referendum o statusu, dakle ne treba nam nikakvo vježbanje. Mi ćemo odlučivati kako da postupamo po nekim važnim pitanjima i da o njima postignemo političko jedinstvo. Mi smo pokazali da imamo potpuno dovoljno karaktera i sposobnosti da provedemo referendum i očuvamo stabilnost u vrlo konfuznim okolnostima i u vrlo neprijateljskom okruženju”, rekao je Dodik.

Predsjednik RS je konstatovao da je EU previše uključena u intervencionizam u BiH, zajedno sa drugim zapadnim zemljama i da je prevršilo svaku mjeru njihovo nastojanje da BiH moduliraju kako oni žele. “Mi smo svoje rekli na referendumu juče”, zaključio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Autor: Fena