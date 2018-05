Dodik: Nemam problem s dolaskom turskog predsjednika u Sarajevo

Predsjednik Republike Srpske je izjavio da nema nikakvih problema sa posjetom Redžepa Tajipa Erdogana Sarajevu, ali da ne treba dozvoliti bilo kakvo miješanje u unutrašnje stvari BiH. Poručio je da je političko organizovanje i djelovanje u BiH slobodno, i da sa samim dolaskom turskog predsjednika u Sarajevo nema problema.

“Erdogan je veliki državnik jedne velike zemlje, i sve je to u redu do onog momenta dok ne osjetimo da predstavnici te zemlje pokušavaju da se na neki način uključe u unutrašnje odnose u BiH. To je ono mjesto gdje se treba zaustaviti i reći da je to neprihvatljivo“, naglasio je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, prenosi RTRS.

Dodik je ocijenio da će tek da se vidi kakve će posljedice imati posjeta turskog predsjednika BiH. Za navode o hiljadama ljudi koji su iz Evropske unije došli da prate Erdoganovu posjetu BiH, Dodik kaže da očekuje da će daleko više zainteresovanih biti iz Sarajeva.