Dodik: Ne mogu da odbijem kandidaturu za Predsjedništvo BiH

Predsjednik RS Milorad Dodik, gostujući u emisiji “Pošteno” na FTV urednice Duške Jurišić, poručio je da ne bježi od kandidature za člana Predsjedništva BiH na predstojećim oktobarskim izborima, ali da je još rano govoriti o ovom pitanju, prenose Vijesti.ba.

“Dva puta sam na mjestu predsjednika RS imao mandat i po Ustavu ne mogu da se kandidujem za ovu funkciju ponovo. Uobičajno je da se predsjednik političke partije, pogotovo moćne kao što je SNSD, uvijek kandiduje za jednu od pojedinačnih funkcija kako bi povukao i samu stranačku infrastrukturu i samu partiju. U tom smislu i tom logiciranju svakako će se razmatrati moja kandidatura na stranačkim organima. Ja ne bježim od toga”, istakao je Dodik.

Kako je naveo, mnogi u SNSD-u smatraju da je njegova kandidatura gotovo izvijesna.

“Naravno, neću moći da odbijem stavove organa moje partije i vjerujem da se stvar kreće ka tome”, naglasio je Dodik.

Budući da će nakon izbora predsjedavajući Predsjedništva BiH biti član iz reda srpskog naroda, Dodik je odgovorio i na hipotetičko pitanje šta bi prvo uradio kada bi bio na toj funkciji.

“Ako i hipotetički budem to, svakako će to biti poštivanje Ustava BiH i Dejtonskog sporazuma. Postaviću sve teme vezano za funkcionisanje Ustava BiH na dnevni red i ne bih dozvolio bilo kakvu zloupotrebu Predsjedništva BiH u smislu samog Savjeta ministara koje je po Ustavu definisano kao pomoćni organ Predsjedništva BiH. U toj situaciji bih Savjet ministara BiH postavio u funkciju pomoćnog organa Predsjedništva, jer to piše u Ustavu”, naveo je Dodik.

Ocijenio je da je ustavno ponašanje svih u BiH ključno za samu BiH, prenose Vijesti.ba.

“Član Predsjedništva BiH nije čovjek koji može da napravi reforme, bez obzira na to ko on bio. Reforme moraju da naprave politički subjekti iz tri naroda i građana u BiH i da to bude konsenzus između njih. Predsjedništvo BiH ima svoje jasno i Ustavom predviđene nadležnosti. Izvan toga i iznad toga ne treba da ide”, zaključio je Dodik.

On je najavio i izmjene Ustava, te potvrdio kako je za treći entitet u BiH.

