Dodik najavio pobjedu: Kao član Predsjedništva BiH uopće se neću kretati po Federaciji

Aktuelni predsjednik RS-a i SNSD -a Milorad Dodik najavio je da će pobijediti utrci za srpskog člana Predsjedništva BiH.

“Idem tamo da ojačam Republiku Srpsku. To je legitiman politički cilj u skladu sa političkim sistemom, Ustavom i međunarodnim ugovorima. Naravno, nisam od onih koji bi pravili bilo kakve destabilizacije u Federaciji, jer smatram da je to njihov problem. Kao član Predsjedništva uopšte se neću kretati po Federaciji u zvaničnom smislu, odlaziti na neke sastanke po Federaciji i glumiti tamo nekoga. Ja sam srpski član Predsjedništva i moja bazična odgovornost je Srpska i srpski narod”, rekao je Dodik za Srpskainfo.

“Ako igdje u Federaciji budem imao neke sastanke, van Sarajeva, onda će to sigurno biti sa srpskom nacionalnom zajednicom. Da li će se to nekome svidjeti u Sarajevu ili ne, ili međunarodnoj zajednici – to nije u fokusu mog interesovanja. Neću da govorim o Ivaniću, ali meni ne pada na pamet da presjedim to vrijeme tamo niti da se dodovoravam bilo kojim ambasadorima. Oni nisu ništa uradili za RS, samo su smanjili njenu snagu”, rekao je.