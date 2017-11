Dodik nacrtao granice Balkana kako ih on vidi

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, u intervjuu za DW izjavio je da referendum o nezavisnosti tog entiteta trenutno nije institucionalna tema. On međutim tvrdi da BiH neće opstati ni u kakvom obliku.

“Referendum nije na dnevnom redu“, izjavio je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske u ekskluzivnom razgovoru za DW.

“Nijedan organ, nijedna institucija u RS to nema na svom dnevnom redu. Špekulacije o tome postoje, partijski stavovi o tome postoje, mišljenja pojedinaca o tome postoje, to je nesumnjivo i to nije da nije javna tema, ali institucionalna tema nije“, rekao je Dodik u razgovoru koji je sniman sredinom oktobra – dakle prije nego što je region uzburkao intervju DW sa bošnjačkim članom Predsjedništva Bakirom Izetbegovićem.

Dodik istovremeno tvrdi da je BiH propala država i napominje da Srbi „nisu bez alternative“.

“Mi nismo avanturisti kako nas mnogi predstavljaju. Nismo ni zaglupljeni nacionalisti. Dakle ja razumijem da za ostvarivanje takvih elemenata morate da stvorite politički okvir i jedno političko okruženje, da se napravi dovoljan kvantum prakse u okruženju i u Evropi i naravno da to bude barem djelimično prihvaćena stvar“, rekao je Dodik dodajući da radi „na stvaranju tog političkog okruženja.“

Da li će održati referendum o nezavisnosti RS ukoliko Dejtonski sporazum ne funkcioniše onako kako on misli da treba Dodik je odgovorio da o tome sanja.

„Čim imam u promilima šansu, ja bih to održao.“ Dodik takođe tvrdi da BiH neće opstati ni u kakvom obliku.

Dodik je rekao kako Srbima odgovara Dejtonski sporazum onako kako je napisan, a ne kako je izmenjen. „Vanustavna Bosna nama ne odgovara, ustavna Bosna nam odgovara. Ali to niko neće da čuje“, kaže Dodik za DW.

Autor: N1