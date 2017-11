Dodik: Mladić ostaje legenda u srpskom narodu

Predsjednik RS-a Milorad Dodik danas je komentarisao presudu bivšem komadantu Glavnog štaba Vojske RS Ratku Mladiću koja je najavljena za sutra.

Dodik je kazao da bez obzira kakva presuda bila, Mladić će ostati legenda u srpskom narodu.

“Bez obzira kakva presuda bila, svi imamo osjećaj da je to u okviru onoga što smo do sada vidjeli protiv Srba, Ratko Mladić ostaje legenda u srpskom narodu. Čovjek koji je svoje profesionalne i ljudske sposobnosti dao u funkciju odbrane i slobode srpskog naroda gdje god je on to bio. Čovjek koji je komandovao Vojskom Republike Srpske, vojskom koja je branila slobodu ovoga naroda i vojska koja je učinila da se stvori Republike Srpska”, kazao je Dodik i dodao:

“U svakom slučaju Mladić i mnogi drugi s njim su profesionalno, žrtvujući svoj komoditet, svoje porodice, znali su da će biti izloženi svim ovim procedurama koje dugo traju ali nisu odustajali od istinske slobodarske ideje što se tiče Republike Srpske. Mislim da mit o Ratku Mladiću biće samo ojačan negativnom presudom Suda u Hagu”, poručio je Milorad Dodik.

Ministar MUP-a RS Dragan Lukač je dodao da je najavljena presuda politička te da će se dostojanstveno dočekati i primiti.

“MUP provodi sve mjere na zaštiti javnog reda i mira i ne očekujemo nikakvo narušavanje u Republici Srpskoj. Svakako znamo da je to politička presuda ali ćemo je dostojanstveno dočekati i primiti. Mada već svi unaprijed znamo kakva će ona biti – Nepravedna sigurno i prema generalu Mladiću i prema srpskom narodu. Nepravedna zato što znamo da nije bio ratni zločinac. On je bio naš komandant, naš general. Tako ćemo ga pamtiti i tako ćemo ga se sjećati”.

Autor: N1