Dodik kod Hadžifejzovića: Biću kandidat za Predsjedništvo BiH

Kao predsjednik SNSD-a sigurno ću biti kandidat za neku od pojedinačnih funkcija, a ta je jedino moguća”, rekao je večeras Milorad Dodik odgovarajući na pitanje Senada Hadžifejzovića hoće li biti kandidat za Predsjedništvo BiH.

On je u emisiji Face to Face rekao da će biti kandidat, odnosno predsjednik ili predsjedavajući, na što je Hadžifejzović konstatovao da je to funkcija u Predsjedništvu BiH, prenose Vijesti.ba.

To ste Vi zaključili, a konačnu potvrdu daće stranka, replicirao je Dodik koji je još dodao da on nema ništa protiv Bosne i Hercegovine.

Dodik je dodao i da bi se nakon mandata u Predsjedništvu BiH možda mogao vratiti na poziciju predsjednika RS.

