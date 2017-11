Dodik: Izetbegović puca iz prazne puške, možda patriote može da nađe u ID

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da izjave bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića vode ka destabilizaciji i da se njima stavio na mjesto prvog čovjeka koji promoviše nasilje na Balkanu.

Dodik je komentarišući izjavu Izetbegovića o tome da BiH treba da prizna Kosovo, istakao da bošnjački član Predsjedništva opasno zloupotrebljava tu poziciju jer ono što on govori nije stav BiH, već njegov lični i na taj način on ne može da predstavlja BiH.

“On govori i da bi nešto napao Republiku Srpsku. Može se postaviti pitanje čime, iz koje prazne puške on može da puca, na koje prijatelje se on poziva, ove iz Sirije, koji su sada izgubili `Islamsku državu` za koju se i on zalaže i zalagao se i njegov otac Alija Izetbegović, koji je napisao političku platformu za islamsku državu”, rekao je Dodik Srni.

“S tim što Bakir Izetbegović valja gluposti, sam sobom je zanesen, svojim navodnim uspjehom, priznao bi Kosovo, a Republiku Srpsku bi napao svojim, ne znam kakvim, snagama. Nemoguće je odvojiti pitanje Kosova i govoriti o priznanju Kosova, jer tada ne priznajete teritorijalni integritet Srbije sa kojom navodno Bakir pokušava da pošalje poruku da želi da sarađuje”, kazao je Dodik.

Dodik je poručio da će Republika Srpska ići svojim putem, da ima kako da se brani i ima ko da joj pomogne.

“Ne mora Bakir Izetbegović o tome da se brine, niti treba nešto o tome da zna i otkud ovakve njegove izjave koje su išle za tim da nam poruči da je spreman kao, navodno, da okupi BiH patriote”, rekao je Dodik.

Dodik ističe da BiH patriota nema u Republici Srpskoj, a koliko razumije situaciju, nema ih ni kod Hrvata u BiH.

“Možda bi malo tih patriota našao u pripadnicima Islamske države, a ostali bošnjački svijet nije spreman ni na kakvu radikalizaciju. Ali Bakiru Izetbegoviću to ne smeta i on bi nastavio i dalje da promoviše ideju rata”, dodao je Dodik.