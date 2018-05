Dodik: Državno jedinstvo RS i Srbije je naše naše historijsko pravo, to je srpska nacionalna ideja ovog vijeka

Predsjednik RS-a Milorad Dodik tvrdi da je puno nepoznanica u pričama o gradnji autoputa Sarajevo-Beograd te da taj bh. entitet ima prioritete na drugim pravcima.

Ističe da je za RS prioritet izgradnja autoputa Banja Luka-Bijeljina ili granica sa Srbijom, a da je drugi važan prioritet izgradnja autoputa od Višegrada do Istočnog Sarajeva.

Tvrdi da su svi vjerovali da će Turska dati donaciju, a ne kredit za izgradnju autoputa Sarajevo-Beograd.

– Ako bude prihvatljiv, aplicirat ćemo. Ukoliko ne, zašto bi to radili, naći ćemo neke druge izvore za izgradnju, povoljnije – ustvrdio je Dodik u izjavi novinarima u Banjoj Luci.

Sporno je, kaže, to što svi govore da je autoput “gotova stvar”.

-Ne zna se iz kojih sredstava će se taj autoput graditi. Ako smo slušali predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana prije par dana, govorio je o kreditu, ali ne i iznosu, kamatama, prihvatljivosti, grace periodu…Ništa od toga ne znamo. Priča se samo kao da je autoput gotova stvar – dodao je.

Dodik je danas na otvaranju sedme međunarodne konferencije o Jasenovcu ustvrdio da se on ne boji da kaže da je “srpska nacionalna ideja ovog vijeka državno jedinstvo bh. entiteta RS i Srbije”.

-Ne smijemo da oklijavamo da kažemo da je jedna od stvari koje treba da ostvarimo državno jedinstvo RS i Srbije. Koliko god se to nekome ne sviđalo ili nekoga vrijeđalo, to je srpska nacionalna ideja ovog vijeka, ne ove ili sljedeće godine. Mnogima se na ovo diže kosa na glavi, ali mi na to imamo istorijsko pravo – rekao je on.

Naveo je da bi volio da se to ostvari i da to uspije, možda neće u njegovom životu, ali vjeruje da hoće u nekom kasnijem periodu.

Autor: Agencije